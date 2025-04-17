Вторая жизнь вещей – это философия цивилизованного потребления, где каждый предмет, который стал кому-то не нужен, может обрес­ти новую ценность. При этом речь идет не просто о переработке, а о более осознанном отношении к ресурсам, говорит автор проекта, эколог и предприниматель из Екатеринбурга Денис Лекомцев.

Его партнер по бизнесу специалист по компьютерному инжинирингу Виталий Баланчук в развитие темы сообщил, что, познакомившись с производством по рециклингу старого текстиля в Екатеринбурге, которое организовал Денис, он без раздумий поддержал его инициативу в Алматы.

– Мой отец родом из Алматы, – говорит Виталий, – поэтому мне близок этот город у подножия гор. Как ответственного гражданина, меня беспокоит проблема смога, поэтому инвес­тиции в переработку текстиля – это в том числе вклад в решение экологических проблем. Для нас данный проект больше социальный, нежели коммерческий.

Тут надо уточнить, что компания, которую представляет Виталий Баланчук, является резидентом Astana Hub и занимается разработкой специального программного обеспечения, позволяющего моделировать любой производственный процесс. Главная задача состоит в том, чтобы сокращать отходы производства на глобальном уровне. Поэтому структура и выступила соинвес­тором данного стартапа.

Спустя два месяца с момента запуска проекта можно подвес­ти первые итоги. Более 20 тонн старых вещей оказались не на свалках – им дают вторую жизнь. По словам Дениса Лекомцева, в Алматы уже установлено 25 антивандальных боксов, каждый из них вмещает до 135 кг старых вещей. Всего же намечено разместить 40 таких боксов.

…Мы побывали в двухэтажном здании, где размещается новый стартап. На втором этаже в большом помещении на огромных стеллажах – пакеты с вещами. Здесь происходит их сортировка: пригодные для повторного использования откладываются для обработки озонированием и передачи в благотворительные организации, остальное на специальных станках превращается в волокна и ветошь. Но сначала старый текстиль освобождается от пуговиц и замков.

По словам Дениса Лекомцева, ему очень пригодился опыт построения подобного бизнеса в Екатеринбурге в 2019 году. В 2022-м он оказался в Алматы и узнал, что здесь развиваются проекты по сбору и переработке вторичного сырья, но не заметил, чтобы кто-то занимался переработкой именно текстиля. Хотя это универсальный бизнес, который не просто экологичен, а жизненно важен.

Известно, что килограмм текс­тиля, вывезенный на мусорный полигон, выделяет до 3,6 кг парниковых газов, что равносильно выхлопам одного автомобиля в течение шести часов. Учитывая, что Алматы испытывает проблемы с экологией, лучше минимизировать объемы старых вещей. По подсчетам, в Казахстане ежегодно образуется до 117 тыс. тонн текстильных отходов.

– Пока собранный текстиль будет перерабатываться в техническую вату и обтирочную ветошь, используемые в промышленности и сервисных центрах для уборки и технических нужд. Далее планируется освое­ние более глубокого передела – производства нетканых материалов, которые используются в строительной и автомобильной отраслях. Так старая одежда и постельное белье получат вторую жизнь, станут сырьем, а не мусором, – говорит Денис Лекомцев.

Предприниматель отмечает, что за два года пребывания в Казахстане он и его единомышленники не просто здесь адаптировались, но и связывают будущее своего бизнеса с нашей республикой.

– Мне очень понравился Алма­ты. Мой партнер – алматинец, и я вижу перспективы нашего бизнеса. Следующий этап – переработка текстиля в нетканые материалы. Планирую запус­тить это производство здесь, потому что Казахстан может стать центром по переработке текстильных отходов в Цент­ральной Азии. На своем опыте убедился: открыть бизнес в стране довольно просто через портал еGov, – рассказывает собеседник.

Предприниматель сообщил, что в рамках стартапа уже трудоустроено более десяти работников, планируется увеличить штат до 25 человек. Судя по тому, что боксы хорошо заполняются, жители Алматы готовы избавиться от старого текстиля.

Денис Лекомцев сообщил, что в Алматы есть много инициатив по сбору и переработке отходов. Их команда участвовала в акции «Reсycle бірге». Было замечено, что сдается огромный объем вторсырья. Участники проекта уже интегрировались в среду сборщиков и переработчиков, встречаются на различных мероприятиях, обсуждают проб­лемы рециклинга.

Кроме того, участники команды занимаются экологическим просвещением, читают лекции в школах, вузах и компаниях.