18 ноября состоялась поездка заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова и депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от АНК в Мангистаускую область, сообщает Kazpravda.kz

В рамках проекта «Ассамблея. Парламент. Маслихаты» с участием акима области Нурдаулетом Қилыбаем проведена встреча с депутатами маслихатов всех уровней и активом региональной Ассамблеи. Обсуждены ключевые вопросы реализации поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана и по итогам XXXIV сессии АНК, взаимодействия с представительными органами на местах, реализации общественно значимых инициатив, а также участия членов Ассамблеи в продвижении общенациональных ценностей.

В 2025 году Ассамблея народа Казахстана Мангистауской области провела свыше 150 мероприятий с общим охватом более 10 тысяч человек.

Вместе с руководством области делегация приняла участие в церемонии награждения лауреатов областной премии АНК «Жомарт жан». В 2025 году в регионе отмечены 15 лауреатов в пяти номинациях, вручены два специальных приза за особый вклад в развитие области и поддержку социальных инициатив.

В рамках продвижения Года рабочих профессий заместитель председателя Ассамблеи вместе с депутатами Сената посетил ряд предприятий региона, включая компанию «БЕРЕКЕТ-Ф», гипермаркет мебели «PRESTIGE», а также цех по производству верблюжьего молока в Тупкараганском районе.

Состоялись встречи с трудовыми полиэтничными коллективами, в ходе которых обсуждались вопросы укрепления межэтнического согласия, а также реализации социально значимых инициатив и волонтёрских проектов под эгидой Ассамблеи.