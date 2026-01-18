ИИ в работе АНК обсудили в Астане

В Астане состоялся воркшоп по цифровым медиаплатформам и искусственному интеллекту, передает Kazpravda.kz

Фото: МКИ РК

В Доме Дружбы города Астаны состоялся воркшоп на тему «Цифровые медиаплатформы в деятельности Ассамблеи народа Казахстана: подготовка и продвижение контента в YouTube, Facebook и Instagram с использованием возможностей искусственного интеллекта».

В мероприятии приняли участие около 100 человек в офлайн и онлайн форматах.

В ходе встречи эксперты поделились мнением о новых вызовах цифровой среды в условиях стремительного развития искусственного интеллекта, а также представили практические кейсы внедрения AI в процессы видеомонтажа, дизайна и визуального сторителлинга.

По итогам мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

