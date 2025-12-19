Единство в цифрах: АНК подвела итоги работы за 2025 год

АНК
34
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанский опыт межэтнического согласия получил признание на международной арене

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Свыше 95% казахстанцев считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными. Это не только итоги соцопроса 2025 года, но и результат планомерной государственной политики по укреплению общественного согласия и развитию межэтнических отношений, и доверия к ней, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня в мире и согласии в Казахстане проживают представители более 100 этносов,объединенные общей целью построения Справедливого Казахстана – государства равных возможностей и устойчивого развития.

«Масштабное празднование 30-летия Ассамблеи народа Казахстана стало еще одним подтверждением верного курса. В рамках юбилея проведены более 10 тысяч социально значимых мероприятий с участием свыше 3 миллионов человек. Богатым год был не только на события, но и на добрые дела. Так, меценаты центра «Жомарт жан» при АНК оказали помощь 35 тысячам казахстанцам на общую сумму порядка 305 млн тенге. Выстроена эффективная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия – от центральных институтов до региональных ассамблей. Проводятся регулярные исследования и мониторинговые выезды в регионы, направленные на анализ состояния межэтнических отношений и выработку практических рекомендаций», – говорится в публикации. 

Кроме того, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана сегодня объединены более 1000 этнокультурных объединений и 4000 общественных структур, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек. Действуют «Ақсақалдар кеңесі» и «Советы матерей», активно вовлекающие граждан в общественную жизнь, реализуются проекты «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», «Адал азамат» и «Салауатты сана», направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Впервые в 2025 году созданы районные ассамблеи в Алматинской, Жамбылской, Жетісу и Туркестанской областях.
Молодежное крыло «Ассамблея жастары» объединяет более 10 тысяч молодежи и реализует инициативы по развитию межкультурного диалога, включая проекты «Жаңа толқын», «Школа лидеров АНК» и «50 юных лидеров».

В вузах страны действует Студенческая Ассамблея, объединяющая студентов разных этносов для продвижения политики межэтнического согласия и гражданской идентичности, а также содействие развитию волонтерства и этномедиации на местах.

На местах функционируют 32 Дома дружбы, в 2025 году начато строительство новых объектов в Кызылординской, Атырауской и Абайской областях.

В целях развития науки и образования, а также исследовательской деятельностидействуют 42 кафедры Ассамблеи в вузах, Научно-экспертный совет, объединяющий 360 экспертов, и Клуб молодых ученых.

Развивается этножурналистика – в стране издаются более 50 этнических газет и журналов на 11 языках, а также введён курс «Этнополитическая грамотность» в 14 университетах. Клуб журналистов АНК объединяет около 500 журналистов ведущих СМИ и представителей медиа. Создана Ассоциация творческих коллективов Ассамблеи, в которую входят более 170 ансамблей, реализуется Календарь культурных событий, работают 4 этнических театра.

Казахстанский опыт межэтнического согласия получил признание на международной арене. При Ассамблее действуют Центр народной дипломатии и Корпус послов дружбы, представляющие казахстанскую модель мира за рубежом. Организация «Ассамблея жастары» вошла в международные молодежные структуры ЮНЕСКО и Совета Европы и представила свои инициативы в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

#итоги #АНК #единство #цифры #МКИ

