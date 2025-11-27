Делегацию из Австрии приняли в Правительстве РК

115

Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность дальнейшего всестороннего развития казахско-австрийских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу со Вторым Президентом Национального совета Федерального Парламента Австрии Петером Хаубнером, прибывшим в Казахстан в сопровождении представительной делегации австрийских деловых кругов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе переговоров была отмечена ключевая роль Межправительственной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, экологическому, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству и Делового совета в усилении торгово-инвестиционного партнерства двух стран.

В данном контексте Роман Скляр уделил особое внимание перспективам углубления кооперации в области энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса и инфраструктуры.

В свою очередь, Второй Президент Национального совета Федерального Парламента Австрии выразил заинтересованность в поддержании высокой динамики двустороннего взаимодействия между Австрией и Казахстаном.

Первый заместитель Премьер-министра проинформировал австрийскую делегацию о реализуемых реформах, расширении сотрудничества с Европейским Союзом, конкретных шагах по диверсификации экономики и предоставлению выгодных условий для привлечения иностранных инвестиций и ведения бизнеса в Казахстане. Подчеркнув высокий уровень двустороннего партнерства и успешный опыт работы крупнейших австрийских компаний на казахстанском рынке, призвал к дальнейшему наращиванию деловой активности между двумя странами.

В завершение встречи собеседники подтвердили приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

#переговоры #делегация #Австрия

Популярное

Все
Политика здравого смысла
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Лисицы вышли к людям
Сделать работу сельских акимов эффективной
Вечно новый мир классики
Срок годности мембраны – четверть века
С газом почти все!
Звучали стихи о родной земле
Сердцу милые мотивы
Аварии можно предупредить
Перспективы индустриальных парков
Чтобы тайное стало явным
Хоргосский узел модернизируется
Чтобы люди не уезжали
Формируется Единый строительный портал
Подключение происходит поэтапно
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Рабочий офис на колесах
Секрет жизненной энергии
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Кошанов и Хаубнер обменялись мнениями по усилению совместно…
Правительство выводит на новый уровень взаимодействие с МФО
Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном о борьб…
Казахстан укрепляет экономическое партнёрство с Европейским…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]