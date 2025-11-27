Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность дальнейшего всестороннего развития казахско-австрийских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу со Вторым Президентом Национального совета Федерального Парламента Австрии Петером Хаубнером, прибывшим в Казахстан в сопровождении представительной делегации австрийских деловых кругов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе переговоров была отмечена ключевая роль Межправительственной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, экологическому, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству и Делового совета в усилении торгово-инвестиционного партнерства двух стран.

В данном контексте Роман Скляр уделил особое внимание перспективам углубления кооперации в области энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса и инфраструктуры.

В свою очередь, Второй Президент Национального совета Федерального Парламента Австрии выразил заинтересованность в поддержании высокой динамики двустороннего взаимодействия между Австрией и Казахстаном.

Первый заместитель Премьер-министра проинформировал австрийскую делегацию о реализуемых реформах, расширении сотрудничества с Европейским Союзом, конкретных шагах по диверсификации экономики и предоставлению выгодных условий для привлечения иностранных инвестиций и ведения бизнеса в Казахстане. Подчеркнув высокий уровень двустороннего партнерства и успешный опыт работы крупнейших австрийских компаний на казахстанском рынке, призвал к дальнейшему наращиванию деловой активности между двумя странами.

В завершение встречи собеседники подтвердили приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества.