Наращивая промышленную кооперацию

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и Швецией.

Фото: пресс-служба Минпрома

В мероприятии приняли участие представители госорганов, инс­титутов развития, бизнеса и экс­пертного сообщества двух стран.

С приветственным словом выступил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков. По его словам, Казахстан рассматривает эту комиссию не как формальный механизм, а как практичес­кую рабочую платформу для сопровождения конкретных проектов, снятия барьеров и продвижения новых направлений сотрудничества.

В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая развитие торговли, привлечение инвестиций, промышленную кооперацию, взаимодействие в сфере критически важных минералов. Заместитель министра иностранных дел Швеции по вопросам внешней торговли Диана Янсе отметила высокий интерес шведской стороны к расширению сотрудничества с Казахстаном. Также она подчеркнула важность активного участия представителей шведского бизнеса в работе комиссии.

Швеция – одно из наиболее инновационных и технологичес­ки развитых государств мира. По итогам 2025-го товарооборот между Казахстаном и этой страной составил 363,6 млн долларов, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим годом.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам промышленной кооперации. В качестве примеров успешного взаимодействия стороны отметили проекты Scania и QazTehna, развитие сотрудничества Volvo Trucks и Hyundai Trans Auto, совместный проект Väderstad и AgromashHolding, а также деятельность компаний Epiroc и Sandvik в горнодобывающей отрасли Казахстана.

В рамках заседания подписан меморандум о сотрудничестве между заводом коммерческой техники Astana Motors и Volvo Group, предусматривающий подготовку к производству грузовых автомобилей Volvo в Казахстане. Также сопредседатели подписали коммюнике, закрепив достигнутые договоренности и дальнейшие направления казахско-шведского сотрудничества.

#сотрудничество #промышленность #комиссия #Швеция

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