Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане

Новая площадка будет помогать китайским компаниям реализовывать проекты в ЦА

Фото: МТИ

В Астане открылся Центр провинции Цзянсу в Центральной Азии. Об этом объявили на Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай (провинция Цзянсу) – Казахстан», передает Kazpravda.kz.

Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордных 49 млрд долларов. При этом на Казахстан приходится около 60% всего товарооборота Китая со странами Центральной Азии.

«Благодаря стратегическому видению лидеров наших государств сотрудничество стало важным фактором устойчивого экономического роста и развития региональной взаимосвязанности. Сегодня мы приглашаем бизнес провинции Цзянсу к реализации совместных проектов в промышленности, агропереработке, нефтегазохимии и цифровых технологиях. Уверен, что открытие Центра Цзянсу в Астане станет логическим продолжением нашей совместной работы и инструментом для формирования новых производственных цепочек», - отметил на форуме министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

На форуме казахстанская сторона представила инвестиционные возможности страны и пригласила компании провинции Цзянсу к реализации совместных проектов в промышленности, агропереработке, энергетике, электронной коммерции и логистике.

Особое внимание было уделено развитию новых направлений сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и «зеленой» экономики.

«Китай и Казахстан – близкие друзья и надежные партнёры с общей судьбой. Между нами установлены уникальные стратегические партнёрские отношения. Наши экономики взаимодополняют друг друга, и я вижу огромный потенциал для удвоения торговых показателей. Мы намерены развивать новые точки роста в таких сферах, как искусственный интеллект, «зелёная» экономика и электронная коммерция, обеспечивая надежные гарантии для двусторонних инвестиций», - подчеркнул секретарь партийного комитета провинции Цзянсу г-н Синь Чжансин.

Центр Цзянсу в Астане станет единым сервисным хабом для китайских компаний. Он будет оказывать консультационную поддержку, содействовать развитию электронной коммерции и помогать в реализации совместных проектов.

Сегодня компании провинции Цзянсу уже реализуют в Казахстане 63 инвестиционных проекта, что составляет почти половину всех инвестиций региона в страны Центральной Азии.

#сотрудничество #Китай #коммерция

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