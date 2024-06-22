Дело об отмывании 4 млрд тенге: под следствием находится 41 работник райотдела образования

В Туркестанской области продолжается расследование уголовного дела по хищению государственных денег руководителями отдела образования и бухгалтерами, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Туркестанской области в отношении работников отдела образования Жетысайского района продолжается досудебное расследование по факту совершения хищения государственных средств в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что руководством и бухгалтерами районного отдела образования была создана преступная схема хищения бюджетных средств путём перечисления денег сверх установленной заработной платы на свои карточные счета, а также счета своих родственников и знакомых. За период 2021-2023 годов причинённый ущерб государству составил более 4 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Спецпрокурорами области в качестве подозреваемых признаны 41 лицо, в том числе 2 руководителя отдела образования, 1 главный бухгалтер, 2 его заместителя и 36 бухгалтеров.

Бывший и нынешний руководители отдела образования района водворены в изолятор и судом санкционирован их арест.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и факта легализации (отмывания) денег и иного имущества полученных преступным путем.