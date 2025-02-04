Деловая активность: индекс замедлился, но остается в зоне роста

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Комментарий директора департамента ДКП НБК Рустема Оразалина о деловой активности в январе 2025 года опубликовал Нацбанк 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе 2025 года деловая активность замедлилась, но показатель остается в положительной зоне с февраля прошлого года, составив 50,2, передает Kazpravda.kz 

Поясняется, что показатель замедлился из-за снижения деловой активности в производстве и услугах до 49,9 и 49,7, соответственно (с 50,4 и 50,2 в декабре 2024 года), в которых индекс перешел в отрицательную зону. В положительной зоне показатель оказался только в торговле и строительстве, составив 51,6 и 51,2, соответственно (в декабре 2024 года – 52,1 и 53,9, соответственно). В горнодобывающей промышленности, несмотря на небольшой рост до 49,9 (с 48,3), индекс остается еще в негативной зоне. 

Индекс бизнес-климата (ИБК) в январе 2025 года продемонстрировал улучшение. Оценки и текущих, и будущих условий ведения бизнеса улучшились. В результате индекс бизнес-климата увеличился, составив 12,8. Индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста.

«По оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги увеличился. Несмотря на замедление, наибольший спрос был отмечен в строительстве. Спрос по экономике в целом демонстрирует рост, но в разрезе отраслей отмечено разнонаправленное изменение. Респонденты положительно отметили изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно, особенно ухудшилась оценка налоговой нагрузки», — резюмировал спикер.

#Нацбанк #индекс #деовая активность

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