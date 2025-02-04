Деловая активность: индекс замедлился, но остается в зоне роста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе 2025 года деловая активность замедлилась, но показатель остается в положительной зоне с февраля прошлого года, составив 50,2, передает Kazpravda.kz

Поясняется, что показатель замедлился из-за снижения деловой активности в производстве и услугах до 49,9 и 49,7, соответственно (с 50,4 и 50,2 в декабре 2024 года), в которых индекс перешел в отрицательную зону. В положительной зоне показатель оказался только в торговле и строительстве, составив 51,6 и 51,2, соответственно (в декабре 2024 года – 52,1 и 53,9, соответственно). В горнодобывающей промышленности, несмотря на небольшой рост до 49,9 (с 48,3), индекс остается еще в негативной зоне.

Индекс бизнес-климата (ИБК) в январе 2025 года продемонстрировал улучшение. Оценки и текущих, и будущих условий ведения бизнеса улучшились. В результате индекс бизнес-климата увеличился, составив 12,8. Индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста.