В Казахстане изменена дата празднования Дня библиотекаря. Теперь профессиональный праздник будут отмечать 23 апреля. Дата совпадает с Национальным днем книги, учрежденным по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры



Такое объединение придает празднику дополнительную символическую значимость и подчеркивает роль библиотек как ключевых институтов в распространении знаний и сохранении культурного наследия.



Выбор новой даты позволяет не только объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, но и обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне.



В настоящее время в Республике Казахстан функционирует порядка 12 тысяч библиотек, в которых работают более 20 тысяч специалистов.



Отметим, праздник также совпадает с Международным днем книги и авторского права, учрежденным ЮНЕСКО.