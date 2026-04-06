День библиотекаря и Национальный день книги в Казахстане будут отмечать в один день – 23 апреля

Литература
Выбор новой даты позволяет не только объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, но и обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане изменена дата празднования Дня библиотекаря. Теперь профессиональный праздник будут отмечать 23 апреля. Дата совпадает с Национальным днем книги, учрежденным по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Такое объединение придает празднику дополнительную символическую значимость и подчеркивает роль библиотек как ключевых институтов в распространении знаний и сохранении культурного наследия.

Выбор новой даты позволяет не только объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, но и обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне.

В настоящее время в Республике Казахстан функционирует порядка 12 тысяч библиотек, в которых работают более 20 тысяч специалистов.

Отметим, праздник также совпадает с Международным днем книги и авторского права, учрежденным ЮНЕСКО.

#праздник #дата #библиотека

