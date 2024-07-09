День работников водного хозяйства отмечают в Казахстане

9 июля в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства. На сегодня в водной отрасли страны трудятся более 10 тысяч человек, включая специалистов «Казводхоза»,«Нуринского группового водопровода» и Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

С профессиональным праздником работников водного хозяйства страны поздравил министр Нуржан Нуржигитов.

«Поздравляю всех работников водной отрасли с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, от чистого сердца желаю вам здоровья, сил, профессиональных успехов и личного счастья. Благодаря вам казахстанцы имеют питьевую воду, а сельское хозяйство и промышленность – ресурсы для развития экономики страны. Отдельно хочу поблагодарить вас за работу во время паводков. Из-за климатических условий этот год выдался очень непростым. Тем не менее, ваши усилия, знания и самоотверженность позволили обеспечить безопасный пропуск воды и наполнить водохранилища страны», – подчеркнул глава ведомства.