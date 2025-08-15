Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году дата выпала на 17 августа. В стране развитию спорта и его популяризации уделяется особое внимание. Государство стремится приобщить к спортивным занятиям как можно больше граждан, особенно молодежь. Продолжается системная реализация масштабных проектов в сфере спортивной инфраструктуры в рамках поручений Главы государства.

Следует отметить, что в 2024 году по стране было построено 90 спортивных объектов, из них 61 – в сельской местности, 29 – в городах и райцентрах. С начала 2025 года введено в эксплуатацию 32 спортивных объекта. Среди них: спортивный комплекс в с.Зеренда (Акмолинская область), спортивный комплекс в с.Баянаул (Павлодарская область) и др. Вместе с тем, в сентябре т.г. планируется завершение строительства современного стадиона – объекта международного стандарта в г.Кызылорде. Также в этом году в Астане начато строительство нового стадиона имени Х. Мунайтпасова, реализуется масштабный проект по строительству Национального университета спорта, планируется завершение строительства гребного канала в Туркестане.

Сегодня в Казахстане развиваются самые разные виды спорта. Министерством туризма и спорта представлены данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин. Так, на первом месте – футбол, которым в стране занимаются свыше 1,1 млн человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана. Далее следует классический волейбол (свыше 760 тыс. человек) и баскетбол (свыше 540 тыс. человек). Также в топ-10 вошли такие виды спорта как легкая атлетика, настольный теннис и тогыз кумалак. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни.

Регулярно проводятся соревнования как национального, так и международного уровня. Казахстанские спортсмены стабильно участвуют в чемпионатах мира, континентальных турнирах и Олимпийских играх. Важным шагом в популяризации спорта стало учреждение Дня спорта – праздника, призванного продемонстрировать достижения отечественных спортсменов, мотивировать молодое поколение к активному и здоровому образу жизни, а также выразить признательность всем, кто связан с этой сферой – от профессионалов до любителей. Ежегодно в День спорта во всех регионах Казахстана проходят массовые спортивные мероприятия.

Модернизация спортивной отрасли

16 июня 2025 года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации». Закон направлен на модернизацию отрасли, повышение эффективности спортивной политики и оптимизацию бюджетного финансирования. Следует отметить ключевые изменения:

С целью эффективного использования бюджетных средств утверждены лимиты на содержание клубов командных видов спорта, привязанные к месячному расчетному показателю. Это позволило учитывать инфляционные колебания и исключить ежегодное снижение объемов финансирования.

Определены свыше 60 приоритетных видов спорта, в среднем около 30, из которых будут развиваться в регионах. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских и национальных игр.

Уточнен статус спортивных федераций: республиканские и региональные объединения переведены на уровень национальных аккредитованных федераций. Одним из обязательных условий аккредитации стало наличие членства местных федераций в составе национальной.

Закреплены права сопровождающих спортсменов с инвалидностью I группы. Они обеспечивают помощь при переодевании, смене инвалидной коляски, медицинском осмотре и других процедурах. Норма направлена на улучшение условий тренировочного процесса и участия в соревнованиях.

Введена система ротации руководителей спортивных организаций с пятилетним сроком. В районах с одной структурой ротация будет осуществляться между соседними районами и городами в пределах области.

Кроме того, усилен акцент на олимпийские дисциплины, в то же время национальные виды спорта стали приоритетными, наравне с олимпийскими видами. Принятые изменения основаны на анализе текущей ситуации.

Массовый и детско-юношеский спорт – приоритет государственной политики

Развитие массового и детско-юношеского спорта в Казахстане становится одной из приоритетных задач государственной политики. Сегодня в стране функционируют 912 детско-юношеских клубов и 521 специализированная спортивная школа, охватывающие более 700 тыс. подростков. Это означает, что значительная часть молодежи вовлечена в активный образ жизни, развивается физически и воспитывается в духе спортивных ценностей.

Отдельное внимание уделяется работе с одаренными детьми. В школах-интернатах олимпийского резерва обучаются свыше 6 тыс. детей, которые в будущем могут составить костяк национальных сборных. Это не просто поддержка талантов, а системная подготовка будущих чемпионов.

Кроме того, усилия государства направлены и на расширение доступности спорта. В рамках государственного заказа более 240 тыс. детей по всей стране бесплатно посещают занятия в 7 тыс. спортивных секций. Это делает спорт ближе к каждому ребенку, независимо от региона проживания и социального статуса семьи.

Как результат, доля детей, систематически занимающихся спортом, достигла 30,4% – это свыше 1,5 млн человек. Такой охват положительно влияет не только на здоровье молодежи, но и способствует формированию дисциплины, ответственности и командного духа – качеств, необходимых для будущих профессионалов в любой сфере.

Внедрение единого ваучера

С 1 июня 2025 года запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера, который направлен на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов дополнительного образования в единой цифровой платформе и охватывает гг. Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе.

Одним из ключевых нововведений стало создание Единой прозрачной очереди, которая формируется по 12 категориям, включая детей из социально защищенных групп и детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевой принцип – ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди.

Государство оплачивает услугу только после того, как она фактически оказана. Посещаемость фиксируется цифровым способом, а родители направляют оплату через платформу конкретному кружку. Такая система с участием поставщика, родителя и госоператора исключает приписки и фиктивные отчеты.

Если ребенку не подошел кружок, родитель может сменить поставщика без повторной подачи документов. При этом ваучер не аннулируется – это повышает гибкость и учитывает интересы детей. Данный проект расширит возможности для организаций, а дети получат доступ к более широкому выбору кружков и секций. По итогам пилота алгоритм будет доработан и масштабирован на всю страну с учетом реальных отзывов, проблем и решений, полученных в ходе апробации.

Казахстан – надежный партнер в проведении международных спортивных мероприятий

Казахстан последовательно укрепляет статус надежного организатора крупных спортивных соревнований международного уровня. Страна обладает современной спортивной инфраструктурой, признанным опытом в проведении турниров и высоким уровнем организационной подготовки.

В августе 2025 года Казахстан принимает ряд значимых международных событий. К примеру, с 14 по 16 августа во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова в Астане пройдет международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 категории G-1 по тхэквондо (WT). С 16 по 30 августа в г.Шымкенте, на базе спорткомплекса Shymkent Shooting Plaza, состоится 16-й чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе, в котором примут участие более 800 спортсменов из 26 стран. С 14 по 15 августа в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в Астане состоится первый в истории чемпионат мира по қазақкүресі среди военнослужащих.

Кроме того, с 11 по 14 августа столица Казахстана принимает ключевые события в сфере паралимпийского спорта Азии – Конференцию Азиатского Паралимпийского Комитета (АПК) и 8-ю Генеральную Ассамблею АПК. Это первый случай в истории, когда столь масштабный форум проходит не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, объединив более 190 делегатов из 45 стран мира. Эти мероприятия подтверждают высокий уровень доверия со стороны международных спортивных федераций и партнеров.

Нельзя не упомянуть проведение одного из крупнейших международных мероприятий в сфере этноспорта – 5-х Всемирных игр кочевников с 8 по 13 сентября 2024 г. в Астане. Уникальный турнир, в котором сплетаются культурное наследие и спортивный дух, собрал более 2500 спортсменов из 90 стран мира. Национальная сборная Казахстана завоевала 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Итоги Всемирных игр кочевников укрепили репутацию Казахстана как страны, где традиции и современность органично соединяются, формируя прочную основу для диалога культур.

Казахстанские спортсмены уверенно заявляют о себе на международной арене

Казахстанские спортсмены продолжают укреплять спортивный имидж страны, добиваясь высоких результатов на престижных международных соревнованиях в разных дисциплинах. Эти победы свидетельствуют о высоком профессионализме, системной подготовке и растущем международном авторитете отечественного спорта.

Среди последних ярких достижений можно выделить:

Хоккей: сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии среди мужских команд.

Фигурное катание: в Бостоне (США) на чемпионате мира М.Шайдоров завоевал серебряную медаль. Это стало вторым достижением для Казахстана на мировых чемпионатах, после Д.Тена.

Бокс: в Астане на Кубке мира по боксу Казахстан занял первое место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Борьба: в г.Дортмунде (Германия) на Гран-при по греко-римской борьбе среди взрослых казахстанские борцы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

Теннис: первая ракетка Казахстана, 27-я ракетка мира А.Бублик одержал победы на турнирах категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария) и ATP 500 в Галле (Германия).

Настольный теннис: на международном турнире WTT Feeder в г.Спокан (США) З.Акашева вошла в тройку сильнейших. В парном разряде, выступая вместе со словенкой А.Тофант, она завоевала бронзовую медаль.

Эти достижения демонстрируют не только спортивные амбиции Казахстана, но и эффективность государственной политики по поддержке и развитию спорта на всех уровнях.

Казахстан внедряет научную модель подготовки спортсменов

Ведется работа по внедрению научно обоснованной, устойчивой и современной модели развития спорта в стране, с фокусом на качество подготовки специалистов и поддержку спортивных достижений. Так, в Казахстане внедрены новые категории подготовки кадров в спортивном образовании. Если ранее обучение велось исключительно по направлению «Физическая культура», ориентированному на школьную педагогику, то с текущего года запущены специализированные программы - от тренерской и методической деятельности до реабилитации, инклюзивного и цифрового спорта. На базе Академии физической культуры и массового спорта реализуются следующие образовательные программы:

«Тренерская деятельность (по видам спорта)»

«Инструктор-методист в сфере спорта и оздоровления»

«Спортивная реабилитация»

«Педагог-тренер по настольным видам спорта (шахматы тоғызқұмалақ)»

«Киберспорт (Esport)»

«Физическая культура и спорт (IP)»

«Педагог по адаптивной физической культуре»

Педагог-тренер по қазақ күресі»

Программы выстроены с максимальным акцентом на практическую подготовку. Студенты проходят стажировки на базе спортивных федераций, клубов, инклюзивных и реабилитационных центров, формируя профессиональные навыки в реальных условиях. Учебные модули включают основы спортивной аналитики, правовой подготовки, индивидуализации тренировочного процесса, профилактики травм, первой помощи и спортивной психологии.

Ключевым элементом новой системы подготовки стал запуск в Казахстане международной двудипломной программы Executive MBA «Sport Management», разработанной Академией совместно с французским университетом EKLORE-ed School of Management. Это - первая в стране управленческая магистратура в области спорта, ориентированная на действующих специалистов и руководителей отрасли. Программа сочетает в себе управленческое мышление, международные стандарты и практические кейсы из индустрии, а также включает зарубежные стажировки и получение европейского диплома.