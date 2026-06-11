В новом подкасте проректор Казахского национального университета спорта Александр Нефтисов заявил: «Спорт — это не математика, тут думать надо»

В свежем выпуске подкаста, доступном на YouTube, проректор по науке и инновациям Казахского национального университета спорта (KNUS) Александр Витальевич Нефтисов поделился экспертным взглядом на роль науки, инноваций и человеческого фактора в современном спорте. Выпуск подчеркивает ключевую мысль: спорт невозможно свести к чистым расчетам — здесь критически важны стратегическое мышление, креативность и оперативные решения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Александр Нефтисов, PhD, ассоциированный профессор и руководитель научного направления в ведущем спортивном вузе страны, подробно рассказал о практическом применении научных подходов в подготовке спортсменов. Он подчеркнул, что точные данные и технологии (от биомеханики и физиологии до цифрового мониторинга) дают мощный инструмент, но не заменяют тренерской интуиции, психологической устойчивости и способности быстро адаптироваться в условиях конкуренции.

«Спорт — это не математика, тут думать надо», — эта фраза стала центральным триггером обсуждения. Гость подкаста отметил, что даже самые продвинутые модели и алгоритмы не способны полностью учесть все переменные реального соревновательного процесса: от индивидуальной мотивации до непредсказуемых факторов матча или выступления. Успех требует не только расчетов, но и глубокого анализа, творческого подхода и умения принимать решения в реальном времени.

В ходе разговора были затронуты темы интеграции науки в спортивную подготовку, разработки интеллектуальных систем для выявления талантов, сотрудничества университета с федерациями (в частности, баскетбольной) и перспективы Industry 4.0 в спорте. Александр Нефтисов поделился опытом реализации проектов, которые сочетают академическую науку с практическими нуждами казахстанского спорта.

Казахский национальный университет спорта продолжает укреплять позиции как центр инноваций в спортивной отрасли Центральной Азии. Подкаст с участием проректора Нефтисова стал еще одним шагом в популяризации научно-обоснованного подхода к тренировкам, восстановлению и развитию атлетов.