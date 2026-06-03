Главный фестиваль сезона BalhashTourFest начнется в Карагандинской области

На побережье Балхаша идёт активная подготовка к Balkhash Tour Fest – 2026. В этом году один из главных туристических проектов региона выходит на новый уровень: организаторы ожидают роста числа гостей, а сама фестивальная площадка не ограничится двумя днями работы и будет использоваться на протяжении всего летнего сезона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Фестиваль пройдёт 19 и 20 июня в традиционном месте — на берегу озера в посёлке Ақшағыл, в районе Рембазы. В прошлом году его посетили более 50 тысяч человек. В этом сезоне организаторы рассчитывают превысить рекорд.

«Уже четвёртый год подряд мы проводим Balkhash Tour Fest. Это якорный проект, который развивает пляжный туризм и повышает привлекательность Балхашского региона. С каждым годом растёт число участников. В прошлом году фестиваль собрал более 50 тысяч человек, в этом ожидаем ещё больше гостей. Кроме того, Balkhash Tour Fest вошёл в республиканский событийный календарь», — отметила руководитель Управления туризма Карагандинской области Ирина Любарская.

Главное новшество этого года — фестивальная площадка будет жить всё лето. По выходным здесь и на городских культурных площадках Балхаша будут проходить концерты, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия для отдыхающих.

Организаторы готовят насыщенную программу. Гостей ждут выступления популярных казахстанских артистов Miras Zhugunussov, AYAU, Bellucci, Domino, Nurlan & Murat и Qazaq Band. На территории фестиваля откроют творческие и спортивные зоны, фудкорты, ярмарку ремесленников, кинотеатр под открытым небом и площадки для семейного отдыха.

«На входе гостей встретит интерактивная LED-арка. В программе также пенные вечеринки, яркокросс, водное такси, соревнования PikeMan, зоны искусственного интеллекта и крафт-игр. Особое внимание уделим экологии и переработке отходов. Продолжатся турниры по стритбаскетболу, панна-футболу и танцевальные батлы. Победитель одного из них получит возможность представить Казахстан на международном фестивале уличных танцев», — рассказал организатор Balkhash Tour Fest Ренат Алманов.

Для детей подготовили отдельную программу с аниматорами и героями популярного мультфильма «Маша и Медведь». Любителей спорта ждут пляжный волейбол, армрестлинг, национальные виды гидроспорта, регата и мастер-классы по парусному спорту.

Преображается и сама территория фестиваля. Здесь завершили монтаж системы капельного орошения для новой аллеи, высаженной этой весной в рамках экологической акции. Полив деревьев теперь осуществляется регулярно, что позволит сохранить зелёную зону и сделать площадку ещё более комфортной для отдыха жителей и туристов.