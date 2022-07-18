Денег много не бывает

Всю минувшую неделю на юге считали деньги. Ну, как считали... Одни, узнав, что бывший аким Кентау может провести в мес­тах не столь отдаленных десять лет, кинулись делать несложные математические расчеты, вычис­ляя во сколько ему «обошелся» каждый год отсидки.

Сделать это просто, учитывая, что общая сумма взятки, которую экс-чиновник вымогал у руководителя подрядной организации, занимающейся строительством городских дорог, составила 50 млн тенге. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу, и не исключено, что вышестоящая судебная инстанция его откорректирует, автоматически изменив результат вычислений.

В Туркестане, до которого от Кентау 25 км, тоже кипели страсти вокруг денег. При этом кто-то оперировал сотнями миллионов тенге, а кто-то собирал по сусекам мелочь, считая, хватит ли на булку хлеба.

В сложной финансовой ситуации оказались сотрудники местной строительной компании, вышедшие на несанкционированную властями акцию протеста. Рабочие утверждают: другого способа у них не было. О том, что предприя­тие задолжало им зарплату за три месяца, впервые они заявили в начале июня, собравшись у проходной завода. В ответ руководители компании пояснили, что и рады бы рассчитаться по счетам, но сами в долгах, как в шелках.

Работодатели задерживают зарплату по разным причинам: экономический кризис, простои, устаревание производства, корыстный интерес руководства... Причиной финансового фиаско достаточно крупной компании ее владельцы назвали невыполнение обязательств партнерами. Три генеральных подрядчика, у которых компания работала на субподряде, в общей сложности якобы задолжали больше миллиарда тенге. Впрочем, партнеры в ответ ссылаются на ненадлежащее качество выполнения работ. Есть вроде как должок и со стороны бюджета.

Казалось бы, самый простой способ получить задержанную зарплату – пожаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Однако в наших палестинах он используется, когда отношения между работником и работодателем обостряются до уровня публичного конфликта, или после увольнения.

В нашем случае три сотни рабочих, когда истощились все заначки и занимать стало больше не у кого, вышли на несанкционированную акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на проблему. Последовавшая проверка прокуратуры и инспекции труда подтвердила, что 752 человека за март, апрель, май и июнь не получили свои честно заработанные 230 млн тенге. Компанию обязали в кратчайший срок рассчитаться с работниками. Должника также привлекли к административной ответственности, взыскав с руководства компании штраф в сумме 229 тыс. тенге.

Жители Шымкента тоже оказались втянутыми в орбиту финансовых расчетов, пытаясь спрогнозировать свои расходы и чужие доходы. Поводом для этого послужило заявление департамента по защите и развитию конкуренции, заподозрившего одно из коммунальных предприятий города в создании искусственной монополии. Компания охватила рынок услуг по вывозу и переработке мусора более чем на 90%, а это чревато далеко идущими последствиями. Ограничение конкуренции может привести к тому, что компания станет диктовать горожанам свои тарифы.

На определенные размышления и, конечно же, математические расчеты наталкивает горожан и информация о том, что компания купила на аукционе завод по сортировке твердо-бытовых отходов, административное здание, полигон со спецтехникой, принадлежавшие государственному коммунальному предприятию, всего за… два миллиона тенге. При этом стоимость приватизированного комплекса антимонопольная служба оценила в 460 млн.

Правильно ли считают шымкент­цы, станет известно после того, как завершится проверка надзорного органа, заинтересовавшегося реализацией государственного имущества.