Деньги за обучение детей-инвалидов не выплачивали в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Акжайкского района ЗКО выявила нарушения по обучению на дому детей-инвалидов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что в результате ненадлежащего планирования бюджетных средств отделом занятости и социальных программ района в сентябре-ноябре текущего года не были оплачены расходы на обучение 15 детей-инвалидов.

«На основании представления прокуратуры решением маслихата выделены дополнительные средства из бюджета и выплачено 592 180 тенге, тем самым защищены их конституционные права», – сообщили в прокуратуре.

Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц, добавили в надзорном органе.