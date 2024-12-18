Деньги за обучение детей-инвалидов не выплачивали в ЗКО
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Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц
Прокуратура Акжайкского района ЗКО выявила нарушения по обучению на дому детей-инвалидов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Установлено, что в результате ненадлежащего планирования бюджетных средств отделом занятости и социальных программ района в сентябре-ноябре текущего года не были оплачены расходы на обучение 15 детей-инвалидов.
«На основании представления прокуратуры решением маслихата выделены дополнительные средства из бюджета и выплачено 592 180 тенге, тем самым защищены их конституционные права», – сообщили в прокуратуре.
Рассматривается вопрос об ответственности виновных должностных лиц, добавили в надзорном органе.