Депутат требует защитить врачей от нападений пациентов

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Поводом для обращения депутата послужил инцидент в Талгарской центральной районной больнице, где в отделении реанимации сыновья скончавшегося пациента избили врача реаниматолога-анестезиолога и медбрата.

«Мы считаем, что этот вопиющий факт физической расправы над медицинскими работниками недопустим! В результате жестоких насильственных действий медработники получили тяжелые травмы, угрожающие их жизни – закрытые черепно-мозговые травмы, отек головного мозга, множественные гематомы, ссадины и закрытые переломы костей. Ведь уже были нередкие случаи избиения с переломами, нападения с ножом в Алматинской области и даже смертельный случай в Алматы, когда пациент застрелил врача-гастроэнтеролога», – сказала она.

Нурумова подчеркивает, что медицинская общественность понимает, что сообщение о смерти может вызвать психологические и эмоциональные проявления, но надо не забывать и о том, что врачи не всесильны, и, к сожалению, есть состояния и процессы, которые не предотвратимы независимо от опыта и статуса врача.

«Ни один доктор не желает смерти своему пациенту. Ежедневно в своей работе медики сталкиваются с грубостью, оскорблениями и нередко нападениями агрессивных родственников. Например, только в Алматинской области произошло 12 случаев нападения на сотрудников скорой помощи, не говоря о других медицинских работниках, которые предпочитают молчать или увольняться. Чего мы ждем, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране?» – встревожена народный избранник.

Парламентарий считает, что министерство здравоохранения должно организовать разъяснительную работу по нулевой терпимости в обществе к оскорблению медработников. Также, по ее мнению, настало время принять закон о статусе медицинских работников.