Задержаны подозреваемые в избиении врачей талгарской больницы

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"19 сентября примерно в 10:35 в дежурное отделение ДП Талгарского района поступило сообщение о том, что неизвестные избили 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медработника городской больницы. Дело зарегистрировали в районной полиции по части 2 статьи 106 УК РК", - говорится в информации.

Сотрудники полиции Талгарского района установили и арестовали двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения. Ведется следствие, сообщил глава ПД Алматинской области Бауржан Аленов.

Между тем, в Министерстве здравоохранения незамедлительно отреагировали на произошедшее.

"В ЦРБ Талгарского района произошёл вопиющий инцидент с совершением недопустимых насильственных действий в отношении медработников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Врач-реаниматолог и медбрат получили тяжелые увечья в результате нападения агрессивных родственников пациента. Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжёлый пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно.

На первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным. Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей. На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников", - говорится в заявлении Минздрава.