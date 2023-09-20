Задержаны подозреваемые в избиении врачей талгарской больницы

Происшествия
525
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Департамент полиции Алматинской области сообщил о задержании двух подозреваемых, избивших врачей в Талгарской больнице, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"19 сентября примерно в 10:35 в дежурное отделение ДП Талгарского района поступило сообщение о том, что неизвестные избили 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медработника городской больницы. Дело зарегистрировали в районной полиции по части 2 статьи 106 УК РК", - говорится в информации.

Сотрудники полиции Талгарского района установили и арестовали двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения. Ведется следствие, сообщил глава ПД Алматинской области Бауржан Аленов.

Между тем, в Министерстве здравоохранения незамедлительно отреагировали на произошедшее.

"В ЦРБ Талгарского района произошёл вопиющий инцидент с совершением недопустимых насильственных действий в отношении медработников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Врач-реаниматолог и медбрат получили тяжелые увечья в результате нападения агрессивных родственников пациента. Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжёлый пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно.

На первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным. Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, вплоть до уголовной ответственности в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей. На сегодня будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников", - говорится в заявлении Минздрава.

#задержание #избиение #врачи #Талгар

Популярное

Все
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Любовь сама придет
Из города в село, чтоб дело оживить
«Красивый» развод
Всегда номер один
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Забытую пьяным отцом 5-летнюю акмолинку заставили попрошайн…
11 лет проведет в заключении за жестокое убийство павлодарец
Исчезнувшего 5-летнего ребенка нашли в канализационном коло…
Подозреваемые в избиении медработников талгарской больницы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]