Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах

48
Айман Аманжолова
корреспондент

Под блокировку попали «встроенные функции ИИ» — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Европейский парламент отключил инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на планшетах, выданных депутатам, из соображений безопасности. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на электронное письмо ведомства, передает Kazpavda.kz со ссылкой на РБК

По данным издания, под блокировку попали «встроенные функции ИИ» — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты. В письме указано, что специалисты по кибербезопасности и защите персональных данных провели проверку и результаты показали, что «некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач» вместо локальных, что может привести к утечке данных.

«Пока ситуация полностью не прояснится, считается более безопасным оставить подобные функции отключенными», — говорится в сообщении.

Гендиректор по информации парламента призвал депутатов отключить ненужные функции искусственного интеллекта на своих устройствах, а также ограничить доступ нейросети к рабочим письмам и документам.

В марте 2024 года Европарламент одобрил закон, регулирующий применение искусственного интеллекта. Новые правила ограничивают деятельность определенных приложений ИИ, которые несут угрозу гражданам. Также закон запрещает использование систем биометрической идентификации правоохранительными органами.

#депутаты #ИИ #блокировка #планшеты #Европарламент

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лед, скорость и адреналин
Юным спортсменам – лучшие условия!
Курильщики поневоле
В центре мирового киберспорта
Лайфхак для жизни на селе
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Золото Сулеймана Султана
Укрепляя институт семьи и брака
Отопительный сезон проходит стабильно
От управления процессом к управлению результатом
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Брифинг для дипломатического корпуса
Успехи на кортах
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Британия запретит соцсети подросткам
Чем KazLLM отличается от ChatGPT
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и р…
У Триумфальной арки в Париже застрелен мужчина с ножом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]