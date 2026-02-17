Под блокировку попали «встроенные функции ИИ» — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты

Европейский парламент отключил инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на планшетах, выданных депутатам, из соображений безопасности. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на электронное письмо ведомства, передает Kazpavda.kz со ссылкой на РБК

По данным издания, под блокировку попали «встроенные функции ИИ» — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты. В письме указано, что специалисты по кибербезопасности и защите персональных данных провели проверку и результаты показали, что «некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач» вместо локальных, что может привести к утечке данных.

«Пока ситуация полностью не прояснится, считается более безопасным оставить подобные функции отключенными», — говорится в сообщении.

Гендиректор по информации парламента призвал депутатов отключить ненужные функции искусственного интеллекта на своих устройствах, а также ограничить доступ нейросети к рабочим письмам и документам.

В марте 2024 года Европарламент одобрил закон, регулирующий применение искусственного интеллекта. Новые правила ограничивают деятельность определенных приложений ИИ, которые несут угрозу гражданам. Также закон запрещает использование систем биометрической идентификации правоохранительными органами.