В Германии пользователей Facebook оштрафовали за оскорбления канцлера Мерца

Суд в Германии признал законным наложение штрафов на двух пользователей Facebook за оскорбительные комментарии в адрес федерального канцлера Фридриха Мерца, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Welt

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Один из них назвал политика «Lügenfritz» — «лжец Фриц». Суд в Эрингене назначил ему штраф в 30 дневных ставок, что примерно соответствует месячному доходу и может превышать 2 тысячи евро. Решение уже вступило в силу.

Еще один пользователь получил аналогичный штраф за грубое прозвище «FtznFrieder».

Всего прокуратура Хайльбронна рассматривала 39 комментариев - 15 дел были прекращены, остальные переданы в другие ведомства или остаются на рассмотрении.

Поводом стал пост полиции в Facebook о запрете полетов во время визита Мерца в Хайльбронн. Комментаторов привлекали по параграфу 188 УК Германии, который предусматривает ответственность за оскорбления и клевету в отношении политиков.