Власти Эстонии предоставят тюремные камеры заключенным из Швеции

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Парламент в Таллинне ратифицировал соглашение, разрешающее перевод до 600 заключенных из Швеции в Эстонию. В этой стране - самый низкий уровень заполняемости камер в ЕС, а в Швеции - разгул криминальных группировок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рийгикогу (эстонский однопалатный парламент) 52 голосами против 42-х ратифицировал соглашение, разрешающее перевод до 600 заключенных из Швеции в Эстонию для отбывания наказания. Об этом сообщили в парламентской правовой комиссии.

По словам ее председателя Мадиса Тимпсона, число заключенных в Эстонии постоянно сокращается, а расходы на содержание тюрем остаются высокими.

«Сдача в аренду мест в тюрьмах позволит сохранить работу Тартуской тюрьмы, обеспечить сохранение рабочих мест в сфере внутренней безопасности в регионе, создать новые рабочие места и принести в госбюджет не менее 30-60 млн евро дохода от контрактов», - отметил Тимпсон.

«Соглашение предлагает решение проблемы временной перегруженности тюремной системы в Швеции», - добавил он.

Первые шведские заключенные должны быть размещены в Тартуской тюрьме в августе. Перевод планируется осуществлять постепенно, чтобы у пенитенциарного учреждения было время подготовиться.

Соглашение устанавливает права и обязанности, а также регулирует вопросы исполнения наказаний, условия содержания, расходы и надзор. Эстония будет принимать только тех заключенных, которые соответствуют ряду критериев. При этом власти учли риски и приняли меры для снижения их. Заключенные-иностранцы должны быть возвращены в Швецию не позднее чем за месяц до окончания срока наказания, их освобождение будет осуществляться там.

Соглашение было подписано в Стокгольме в июне 2025 года. Шведский парламент ратифицировал его 3 июня. Рийгикогу также принял поправки в национальное законодательство, необходимые для реализации документа.

Поправки еще должны быть одобрены президентом Эстонии Аларом Карисом, уточнило агентство dpa. По его данным, Эстония предоставит 400 камер. Под действие программы попадают совершеннолетние мужчины, осужденные, к примеру, за убийства, сексуальные или экономические преступления. Решения по заключенным будут принимать совместно шведские и эстонские власти, уточнило агентство.

Оно напомнило, что в Швеции уже несколько лет - проблемы с криминальными группировками. В Эстонии же - самый низкий уровень заполняемости камер в ЕС. В стране заняты лишь чуть более половины из примерно 3000 камер в тюрьмах, а в Тарту - даже не треть.

За использование тюрьмы в Тарту правительство в Стокгольме будет выплачивать минимум 30,6 млн евро в год (при использовании 300 камер) и 8 500 евро в месяц за каждого последующего заключенного.

#тюрьма #Швеция #Эстония

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