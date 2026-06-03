В рамках визита делегации OpenAI в Казахстан состоялась встреча с заместителем Премьер-министра - Министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное министерство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи представители OpenAI представили аналитические данные об использовании ChatGPT в Казахстане.

Страна вошла в число государств с высоким уровнем внедрения искусственного интеллекта и значительно опережает другие страны Центральной Азии: для сравнения, Кыргызстан занимает 52-е место глобального рейтинга, Узбекистан занимает 58-е место в мировом рейтинге по использованию потребительской версии ChatGPT на душу населения.

Чаще всего казахстанцы используют нейросеть для получения практических руководств, написания и редактирования текстов, а также поиска информации.

Более 42% сообщений формулируются как вопросы или запросы на предоставление информации. Около 32% направлены на выполнение определенной задачи, а 26% касаются самовыражения.

Основным драйвером внедрения выступает молодежь. Возрастная группа от 18 до 24 лет генерирует 36,2% сообщений, а от 25 до 34 лет - 35,8%. В совокупности пользователи от 18 до 34 лет отправляют 72% всех запросов. При этом молодые люди чаще используют ИИ для работы с текстами и мультимедиа, а пользователи 25 - 34 лет - для технической помощи.

Распределение между пользователями с именами, обычно ассоциирующимися с мужчинами и женщинами, оказалось практически равным.

Отметим, что визит OpenAI проходит в рамках национального проекта по внедрению искусственного интеллекта в образование Казахстана. По условиям инициативы, 165 тысяч педагогов получают доступ к ChatGPT Edu — версии ChatGPT, разработанной специально для образовательных организаций.

Технологическим партнером проекта выступает IT-холдинг Bilim Group. Компания занимается интеграцией решений OpenAI в систему образования и участвует в разработке методических практик по использованию искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах страны. Визит OpenAI в Казахстан организовала команда входящего в экосистему Bilim Group проекта — Bilim UpSkill.