Представители OpenAI представили аналитические данные об использовании ChatGPT в Казахстане

В рамках визита делегации OpenAI в Казахстан состоялась встреча с заместителем Премьер-министра - Министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное министерство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи представители OpenAI представили аналитические данные об использовании ChatGPT в Казахстане.

Страна вошла в число государств с высоким уровнем внедрения искусственного интеллекта и значительно опережает другие страны Центральной Азии: для сравнения, Кыргызстан занимает 52-е место глобального рейтинга, Узбекистан занимает 58-е место в мировом рейтинге по использованию потребительской версии ChatGPT на душу населения. 

Чаще всего казахстанцы используют нейросеть для получения практических руководств, написания и редактирования текстов, а также поиска информации.

Более 42% сообщений формулируются как вопросы или запросы на предоставление информации. Около 32% направлены на выполнение определенной задачи, а 26% касаются самовыражения.

Основным драйвером внедрения выступает молодежь. Возрастная группа от 18 до 24 лет генерирует 36,2% сообщений, а от 25 до 34 лет - 35,8%. В совокупности пользователи от 18 до 34 лет отправляют 72% всех запросов. При этом молодые люди чаще используют ИИ для работы с текстами и мультимедиа, а пользователи 25 - 34 лет - для технической помощи.

Распределение между пользователями с именами, обычно ассоциирующимися с мужчинами и женщинами, оказалось практически равным.

Отметим, что визит OpenAI проходит в рамках национального проекта по внедрению искусственного интеллекта в образование Казахстана. По условиям инициативы,  165 тысяч педагогов получают доступ к ChatGPT Edu — версии ChatGPT, разработанной специально для образовательных организаций. 

Технологическим партнером проекта выступает IT-холдинг Bilim Group. Компания занимается интеграцией решений OpenAI в систему образования и участвует в разработке методических практик по использованию искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах страны. Визит OpenAI в Казахстан организовала команда входящего в экосистему Bilim Group проекта — Bilim UpSkill.

#Казахстан #ИИ

Популярное

Все
Перед лицом глобальных вызовов
Экосистема будущего
Книга как главный приоритет будущего
Кому рощи, а нам – пеньки?
Большой эффект от умных приборов
Совсем не в тепличных условиях
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Педагог с большой буквы
Открывая возможности для каждого ребенка
Жизнь после приговора
В Алматы откроется детский научный музей
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
От маленького цеха до брендовой компании
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Reels вместо работы?
Юных исследователей первые шаги
Отходы превратят в энергию
Творчество как терапия
Освоен выпуск фильтров
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Дети спасают планету
Жанатас: большой трансфер инноваций
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев: Казахстан официально закрепил за собой статус нетто…
ИИ на страже закона: Генпрокуратура внедряет цифровые инстр…
Токаев: ИИ уже стал фундаментальным фактором глобальной эко…
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]