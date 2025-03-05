Депутаты парламента Кыргызстана выступают против 12-летнего школьного образования

Образование,В мире
76

По их мнению, переход будет провальным, так как в Минобразования надеялись на USAID

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Кыргызстана выступили против введения в стране 12-летней системы образования. По их словам, ни школы, ни педагоги к этому не готовы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На заседании парламентского комитета отметили, что, к примеру, Казахстан переходил на новую систему постепенно, изучая все сложности процесса. В Кыргызстане же планировали внедрить 12-летку в течение трёх лет, потратив на это почти 26 миллиардов сомов, или 148 миллиардов тенге. Часть суммы Министерство образования надеялось получить от американского правительства.

- В ближайшие годы вы не сможете перейти на 12-летнее обучение. В Минобразования надеялись на USAID. Из их 24 проектов закрылись 22. Они рассчитывали на эти разработки. Переход будет провальным. Я предлагала перейти на 10-летнее обучение. Говорила, что и Великобритания возвращается к системе образования СССР. У Минобразования цель — получить гранты, - заявила депутат Жогорку Кенеша КР Камила Талиева.

 

#Парламент #Образование #Кыргызстан

Популярное

Все
ИИ в законе
В борьбе с финансовыми пирамидами
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Дарит праздник ремесло
Урожай со школьной грядки
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Динамичное развитие невозможно без активного финансирования экономики
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Звучат романсы на стихи Абая
Этника всегда в тренде
Не остаться бы в долгу
Гвардейцы поздравили фронтовика
Вспоминая Евнея Букетова
Зовут в дорогу добрые дела
Выпускников военной кафедры приглашают на службу
На ветеринаре ферма держится
Изучая край родной
О статусе человека труда
Когда семейственность приносит пользу
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Топливо, энергия и карбонизация
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450
Редкий парад планет ожидается на этой неделе
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотно…
Стартовал прием документов на стипендии «Болашак» и «Научны…
Умер донор крови, спасший более двух миллионов младенцев
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]