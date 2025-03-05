Депутаты парламента Кыргызстана выступают против 12-летнего школьного образования

По их мнению, переход будет провальным, так как в Минобразования надеялись на USAID

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Кыргызстана выступили против введения в стране 12-летней системы образования. По их словам, ни школы, ни педагоги к этому не готовы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На заседании парламентского комитета отметили, что, к примеру, Казахстан переходил на новую систему постепенно, изучая все сложности процесса. В Кыргызстане же планировали внедрить 12-летку в течение трёх лет, потратив на это почти 26 миллиардов сомов, или 148 миллиардов тенге. Часть суммы Министерство образования надеялось получить от американского правительства.