Депутаты парламента Кыргызстана выступают против 12-летнего школьного образования

По их мнению, переход будет провальным, так как в Минобразования надеялись на USAID
Депутаты Кыргызстана выступили против введения в стране 12-летней системы образования. По их словам, ни школы, ни педагоги к этому не готовы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
На заседании парламентского комитета отметили, что, к примеру, Казахстан переходил на новую систему постепенно, изучая все сложности процесса. В Кыргызстане же планировали внедрить 12-летку в течение трёх лет, потратив на это почти 26 миллиардов сомов, или 148 миллиардов тенге. Часть суммы Министерство образования надеялось получить от американского правительства.
- В ближайшие годы вы не сможете перейти на 12-летнее обучение. В Минобразования надеялись на USAID. Из их 24 проектов закрылись 22. Они рассчитывали на эти разработки. Переход будет провальным. Я предлагала перейти на 10-летнее обучение. Говорила, что и Великобритания возвращается к системе образования СССР. У Минобразования цель — получить гранты, - заявила депутат Жогорку Кенеша КР Камила Талиева.