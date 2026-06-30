Десять друзей одного села

Сделано в Казахстане
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Региональный бренд-комитет выбрал лучших участников проекта «Одно село – один продукт». Теперь десятка финалистов представит Северо-Казахстанскую область на респуб­ликанском уровне.

фото Палаты предпринимателей СКО

Этот знаковый проект, нацеленный на развитие местного производства через создание как минимум одного уникального и конкурентоспособного продукта, реализует национальная палата предпринимателей «Атамекен» начиная с 2023 года.

На выставке-ярмарке «Одно село – один продукт» в Петропавловске свои продукты презентовали 42 предпринимателя (это были сельские и городские жители). Во второй тур конкурса прошли 20 участников.

– Все они защищали свои проекты перед региональным бренд-комитетом, и он выбрал десятку лучших. Далее с ними будут работать технологи и маркетологи палаты предпринимателей, чтобы масштабировать бизнес и помочь производителям выйти на большие рынки. Кроме того, финалисты получили право бороться за грант на развитие своего дела в размере пяти миллионов тенге, – сообщил директор палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин.

Один из лидеров регионального этапа – фермер Серик Кшукбаев из Тайыншинского района, у него семейный бизнес по производству натуральных йогуртов, брынзы и другой продукции из козьего молока.

– На нашей ферме содержится 60 коз, из них 40 – дойных, – рассказывает Серик Кшукбаев. – Начинали дело, чтобы обеспечить детей полезными продуктами. Сейчас в этот процесс вовлечены все. Мы с супругой ведем хозяйство, перерабатываем молоко, а дети активно помогают нам. Нашу продукцию постоянно заказывают жители Тайынши, Кокшетау и Астаны.

Другие североказахстанские победители проекта «Одно село – один продукт» производят изделия из войлока, кожи, фанеры, фетра и текстиля, делают колбасы, фруктовую пасту, полуфаб­рикаты, курт, жент, посуду из дерева.

При выборе финалистов эксперты акцентировали внимание на местном сырье, ручном труде и рыночном потенциале. Продукция должна состоять из локального сырья как минимум на 70%. Важное значение имели также дизайн, уникальность упаковки, отражение региональной специфики и подготовленность самого предпринимателя.

#проект #Петропавловск #Одно село один продукт

Популярное

Все
Преступный бизнес на Маркаколе
Золото из Праги
На Кубке мира по гребле
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
Общее дело семьи Томановых
Бронза «Актобе»
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Отличилась молодежь
Степные сюжеты на берегах Невы
Литература как провайдер национального кода
Алматы – город туристов
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Онлайн-маршрут в школу
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Гвардейцы говорят по-казахски
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Экологично и надежно
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайс…
Лучшие производства года назвали в Улытау
Ошибок быть не может

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]