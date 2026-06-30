Десять друзей одного села

Этот знаковый проект, нацеленный на развитие местного производства через создание как минимум одного уникального и конкурентоспособного продукта, реализует национальная палата предпринимателей «Атамекен» начиная с 2023 года.

На выставке-ярмарке «Одно село – один продукт» в Петропавловске свои продукты презентовали 42 предпринимателя (это были сельские и городские жители). Во второй тур конкурса прошли 20 участников.

– Все они защищали свои проекты перед региональным бренд-комитетом, и он выбрал десятку лучших. Далее с ними будут работать технологи и маркетологи палаты предпринимателей, чтобы масштабировать бизнес и помочь производителям выйти на большие рынки. Кроме того, финалисты получили право бороться за грант на развитие своего дела в размере пяти миллионов тенге, – сообщил директор палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин.

Один из лидеров регионального этапа – фермер Серик Кшукбаев из Тайыншинского района, у него семейный бизнес по производству натуральных йогуртов, брынзы и другой продукции из козьего молока.

– На нашей ферме содержится 60 коз, из них 40 – дойных, – рассказывает Серик Кшукбаев. – Начинали дело, чтобы обеспечить детей полезными продуктами. Сейчас в этот процесс вовлечены все. Мы с супругой ведем хозяйство, перерабатываем молоко, а дети активно помогают нам. Нашу продукцию постоянно заказывают жители Тайынши, Кокшетау и Астаны.

Другие североказахстанские победители проекта «Одно село – один продукт» производят изделия из войлока, кожи, фанеры, фетра и текстиля, делают колбасы, фруктовую пасту, полуфаб­рикаты, курт, жент, посуду из дерева.

При выборе финалистов эксперты акцентировали внимание на местном сырье, ручном труде и рыночном потенциале. Продукция должна состоять из локального сырья как минимум на 70%. Важное значение имели также дизайн, уникальность упаковки, отражение региональной специфики и подготовленность самого предпринимателя.