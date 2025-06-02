Фото пресс-службы управления образования

Первыми распахнули свои двери загородные круглогодичные детские лагеря «Жас Даурен» в селе Сандыктау и «Звездный» Бурабайского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

На отдых и оздоровление на первую смену приехали около 160 детей из Егиндыкольского, Жаркаинского, Бурабайского, Аккольского, Биржан Сал и Буландынского районов. Ребят ждет насыщенная и разнообразная программа отдыха с упором на спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии, туристические походы и другие познавательные мероприятия.

Нынешним летом по всей области дополнительно к загородным лагерям на базе 208 школ заработают пришкольные площадки, которые будут посещать порядка 36 тысяч детей. Кроме того, будет организованы палаточные, юрточные лагеря, где отдохнут около 4 600 детей. Такие лагеря, как известно, особенно популярны среди школьников благодаря атмосфере приключений, знакомству с природой и этнокультурой.

Для старшеклассников будут организованы 350 профильных площадок по различным направлениям. Тематика их разнообразна — это дебаты, лидерство, экология, военно-патриотическое воспитание и другие интересные темы.