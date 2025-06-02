Детские лагеря в Акмолинской области открыли первую смену

Образование
101
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

С 1 июня дан официальный старт летней оздоровительной кампании для школьников

Фото пресс-службы управления образования

Первыми распахнули свои двери загородные круглогодичные детские лагеря «Жас Даурен» в селе Сандыктау и «Звездный» Бурабайского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

На отдых и оздоровление на первую смену приехали около 160 детей из Егиндыкольского, Жаркаинского, Бурабайского, Аккольского, Биржан Сал и Буландынского районов. Ребят ждет насыщенная и разнообразная программа отдыха с упором на спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии, туристические походы и другие познавательные мероприятия.

Нынешним летом по всей области дополнительно к загородным лагерям на базе 208 школ заработают пришкольные площадки, которые будут посещать порядка 36 тысяч детей. Кроме того, будет организованы палаточные, юрточные лагеря, где отдохнут около 4 600 детей. Такие лагеря, как известно, особенно популярны среди школьников благодаря атмосфере приключений, знакомству с природой и этнокультурой.

Для старшеклассников будут организованы 350 профильных площадок по различным направлениям. Тематика их разнообразна — это дебаты, лидерство, экология, военно-патриотическое воспитание и другие интересные темы.

 

 

#дети #открытие #отдых #лагерь

Популярное

Все
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области
Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
Находившегося 20 лет в розыске казахстанца экстрадировали из России
Сельскую школу построят на возвращенные государству деньги в Атырауской области
Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
Большинство казахстанцев имеют от 2 до 9 близких друзей - опрос
Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве
В области Жетысу дети ждут ваучеры на занятия в творческих кружках
Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области
Цифровую платформу для отбора молодых педагогов запустили в «Келешек мектептері»
«Опералия-2025»: болгарский скрипач-виртуоз выступит с концертом в Астане
Музыкальный фестиваль пройдет под открытым небом Астаны
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Читайте также

Более 2 000 солдат получили госгранты на обучение в вузах К…
Цифровую платформу для отбора молодых педагогов запустили в…
В области Жетысу дети ждут ваучеры на занятия в творческих …
Сельскую школу построят на возвращенные государству деньги …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]