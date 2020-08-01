Детям в Казахстане разрешили не носить маски – Цой внес изменения в приказ

Общество
Министр здравоохранения Алексей Цой внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий". Детям в Казахстане разрешили не носить маски, передает Kazpravda.kz.
"Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:
7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", – говорится в тексте приказа.
Напомним, ранее в Казахстане утвердили обязательное ношение медицинских масок в помещениях и на улице.
"Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:
7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", – говорится в тексте приказа.
Напомним, ранее в Казахстане утвердили обязательное ношение медицинских масок в помещениях и на улице.