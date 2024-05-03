Алькей Маргулан посвятил археологии всю жизнь

Археологические исследования Сарыарки описаны в фундаментальных научных трудах академика Алькея Маргулана. Он наравне с Канышем Сатпаевым стоял у истоков археологического изучения Улытау. Несмотря на публикацию собрания сочинений Алькея Маргулана, часть его трудов до сих пор не увидела свет. Впрочем, казахстанский археолог, кандидат исторических наук, директор ТОО «Казархеология» Жуман Смаилов считает, что его рукописи необходимо исследовать, дать комментарии с разъяснениями, что позволит читателю более полно ознакомиться с частью неизданных работ. И пока он – один из немногих, кто исследовал средневековые памятники Улытау, следуя путем первого казахского археолога.

Своим мнением о великом ученом и его наследии Жуман Смаилов поделился на полях научно-практической конференции, посвященной 800-летию образования Улуса Джучи, 125-летию со дня рождения Каныша Сатпаева и 120-летию со дня рождения Алькея Маргулана.

– Несмотря на то что самые масштабные археологические исследования Алькей Маргулан проводил в советское время, правильнее называть его первым казахским археологом, – подчеркнул Жуман Смаилов. – Во-первых, как личность он сформировался под влиянием деятелей Алаш Орды. Он много общался с лидерами Алаш Орды, вместе с Алиханом Букейханом участвовал в экспедиции академика Сергея Руденко.

Выдающийся казахский поэт Магжан Жумабаев был кумиром Алькея Хакановича.

– Приведу в пример такой факт из его жизни, – рассказывает Жуман Смаилов. – Когда Магжан Жумабаев был освобожден из ссылки благодаря помощи Максима Горького, в эти трудные голодные годы, зная об опасности, Алькей Маргулан поехал навестить его. Он знал, что тот визит грозил ему арестом. И действительно, чаша сия его не миновала, чуть позже он был арестован. И это многое говорит о силе характера и масштабе его личности.

Чтобы спасти его от репрессий, Каныш Сатпаев, по словам дочери Алькея Хакановича, поручил ему возглавить археологические исследования в созданной им Академии наук. По крайней мере, занимаясь наукой, он был отстранен от политической дея­тельности. И эта работа позволила ему выжить в грозные годы, ведь во вторую волну репрессий, проходившую в 1950-е годы, над ним вновь нависла такая угроза.

Каждый человек хочет знать свою историю, уверен Жуман Смаилов, она важна: мало быть сытым, одетым, обутым, ты должен знать, кто ты, откуда. И для народа то же самое. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все казахстанские историки хотя бы однажды в своих трудах ссылались на исследования Алькея Маргулана и Каныша Сатпае­ва. Их работы, книги, описания – признанные первоисточники.

Особое место в жизни Алькея Маргулана занимает Сарыарка – основной объект его исследований. Благодаря ему открыты самые великолепные памятники региона. После экспедиции Алькея Маргулана здесь не проводили столь широкомасштабных исследований. Наряду с исследованиями памятников Сарыарки им проводились археологические раскопки на городище Сарайшык, открыты и изучены уникальные памятники бассейна рек Шу и Талас, северных предгорий Каратау.

– Таких результатов, каких дос­тиг наш первый казахский археолог, мы до сих пор не добились, – уверяет Жуман Смаилов. – Алькей Маргулан изучил уникальнейшие памятники развитой и поздней бронзы – скальные мавзолеи первых правителей и знати. Он открыл Бегазы-Дандыбаевскую культуру! А самое главное – Алькея Маргулана отличала широта взглядов, он прекрасно разбирался в фольклоре, этнографии, обычаях казахов, собирал устные исторические предания. Наряду с этим он получил прекрасное образование в ленинградский период учебы и жизни. Благодаря своему таланту, знаниям он еще в конце 1940-х годов легко датировал знаковый мавзолей Алаша-хана XI–XII веками и отнес его к известной по записям в арабо-персидских источниках личности Абулча-хана, сохранившегося в памяти казахов под именем Алаша-хана.

По словам Жумана Смаилова, большинство знаковых историчес­ких памятников Улытау датируется домонгольским периодом. В отличие от них памятники периода Золотой Орды просты и немногочисленны.

– Я работал в Улытау с конца 1980-х годов, – продолжает ученый. – Алькей Маргулан в свое время открыл здесь древние городища домонгольского периода, и именно мне посчастливилось их исследовать впоследствии, ведь они дали богатый материал для изучения. Эти находки – керамика, утварь, – а также архитектурные особенности рассказывают об этносе очень многое.

Стоит отметить, что, в отличие от крупных древних городов Баласагун и Тараз, улытауские городища были небольшими. Они служили укреплениями, ставками, местом проживания знати.

Именно в домонгольский период народ, проживающий на территории современного Казахстана, развивался очень хорошо, отметил археолог. К этому времени относятся города, ставшие мощными металлургическими центрами. Во время раскопок древнего Тараза археологи убедились в том, что это был центр, который поставлял всей степи ремесленные товары – здесь в большом количестве найдены бронзовые, серебряные, золотые изделия.

– Эти города гармонично вписывались в кочевое общество, – считает Жуман Смаилов. – Какая-то часть народа кочевала, но были и города. Их правители обращали внимание на развитие городской инфраструктуры. Ремес­ла, металлургия были важным элементом той культуры. Впрочем, после завоевания монголами многие города были разрушены. Два столичных города – Баласагун и Тараз – прекратили свое существование. Тогда же исчезают этническая керамика, товары местного производства. Это говорит о том, что завоеватели по своему уровню развития были ниже, чем местные племена. О массовом разрушении городов на территории Казахстана вследствие монгольских завоеваний писал Алькей Маргулан.

Кстати, именно Алькей Маргулан с его обширными и глубокими знаниями приложил усилия для того, чтобы найти и оставить потомкам максимум информации о древнем правителе Алаша-хане, правившем в домонгольский период. И хотя по сути Алаша-хан – мифическая личность, мавзолей его реален и относится к эпохе караханидов.

Жуман Смаилов, в свою очередь, проводил этнопсихологичес­кий анализ сказаний об Алаша-хане, опираясь на существующие исследования известных ученых. Он считает, что личность древнего правителя многогранная. Если говорить о главном достоинстве Алаша-хана, то получается, что он первый основатель государства, человек, который разделил наш народ на три жуза. В древних сказаниях имя хана, имя народа и государства совпадают – все они называются «алаш».

По мнению казахстанского археолога, само слово «алаш» приш­ло к нам из глубокой древности и его этимология неизвестна. Версий и предположений много, включая схожие слова из языков других народов. Но ясно одно: это древнее полузабытое понятие, которое сегодня обрело смысл в контексте понимания истоков нашей государственности.

– Следуя опыту Алькея Маргулана, я исследовал практически все эпохи, кроме эпохи камня, – говорит Жуман Смаилов. – Сегодня так сложилось, что археологи берут для исследований один период, одну эпоху. Мне посчастливилось работать с памятниками от эпохи бронзы до позднего средневековья. Это важно, ведь для исследователя всякий исторический процесс необходимо рассмат­ривать вширь и в развитии.

На территории Улытау Жуман Смаилов исследовал пять древних городов – Бас­камыр, Аяккамыр, Хан Ордасы, Шоткара, Жошы Ордасы, причем последний открыл он сам. Городища Центрального Казахстана, как уже упоминалось, были небольшими. Жошы Ордасы представляет собой поселение-ставку, которое состоит из большого и малого домов, а остальные постройки тянутся цепочкой вдоль реки в западную сторону примерно на 500 м. Мавзолей Жошы-хана входил в структуру этого поселения и служил местом поклонения для его потомков.

Сам Жуман Смаилов пришел в археологию будучи студентом, в 1980-м году. Тогда же состоялась его первая экспедиция и пос­ледняя для Мира Касымовича Кадырбаева – ученика Алькея Маргулана в археологии.

В 90-х годах, в самом начале археологического исследования мавзолея Жошы-хана, Жуман Смаилов обратился за помощью к дочери Алькея Маргулана.

– Я знал, что многие его работы так и не были опубликованы, поэтому попросил дать возможность поработать с его рукописями, дневниками, – рассказывает он. – С тех пор мы не раз встречались, общались, дружны с Данель Алькеевной. И почти во всех моих работах я ссылаюсь на труды Алькея Маргулана как непревзойденного исследователя древностей Сарыарки.

Недавно дочь Алькея Хакановича приезжала в Жезказган. Уже давно в историческом сообщест­ве обсуждается идея создать в Улытау музей в честь первого казахского археолога. Формат этого музея должен быть оригинальным и отражать мир кочевников – казахов, с его древними корнями и преемственностью культуры. Этот музей составил бы один комплекс с древними памятниками Улытау.

– Данель Алькеевна рассказывала, что отец, будучи в преклонном возрасте, сильно тосковал по степям Сарыарки, – говорит Жуман Смаилов. – Он даже просил одного знакомого отвезти его в Улытау хотя бы ненадолго. Вот такое трепетное отношение было у него к этому краю. Все, кто чтит память Каныша Сатпаева и Алькея Маргулана, должны приложить все усилия, чтобы этот музей был создан на этой земле. Это важно, потому что сегодня Астана – столица современного Казахстана, а Улытау – наш древний политический центр.