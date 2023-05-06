Девушка задушила мужчину на первом свидании и получила срок в Уральске

28-летняя девушка жестоко убила мужчину и получила 10 лет тюрьмы в Уральске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД" .

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В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 28-летней Бактыгуль Ираткызы. Девушку признали виновной в убийстве 35-летнего мужчины.

Преступление произошло 16 ноября прошлого года в гостинице "Саяхат". Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Выяснилось, что 28-летняя девушка ушла на встречу с мужчиной в гостиницу, с которым ранее познакомилась в сауне.



Из материалов дела следует, что в тот роковой день погибший Иманбаев вместе с младшим братом отдыхали в сауне "Сарыарка". Там они встретили подсудимую с подругой, которые за деньги оказывали интимные услуги.

Спустя какое-то время Ираткызы вызвала такси и поехала в гостиницу, по дороге прихватив спиртные напитки.

"Во время совместного распития алкоголя Иманбаев стал склонять подсудимую к интимной близости. Ираткызы, разозлившись на это, схватила шнур от светильника, два раза обмотала вокруг шей потерпевшего, резко дернула назад и задушила его. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти Иманбаева стала механическая асфиксия. Мужчина не смог оказать сопротивление и умер мгновенно. Совершенное Ираткызы преступление относится к категории особо тяжких", — зачитала судья Зайнуллина.

Сама девушка частично признала вину и заявила, что у неё не было умысла убивать Иманбаева. Кроме этого, Ираткызы отрицала тот факт, что занималась проституцией.

Авокат осуждённой Амирхан Кулекешов заявил, что приговор считает слишком суровым и они будут его обжаловать. По его словам, дело должно было рассматриваться по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

"Суд не учёл тот факт, что моя подзащитная с детства состоит на психиатрическом учёте, она страдает слабоумием. Есть официальное заключение экспертизы. Умысла на убийство у неё не было. Она сама вызвала скорую и полицию. Мы не согласны с таким приговором и будем его обжаловать", — отметил Амирхан Кулекешов.

Отметим, что осужденная является уроженкой ЗКО, она нигде не работала, ранее была судима за грабёж. Тогда суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы. Освободилась женщина из мест лишения свободы всего год назад.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.