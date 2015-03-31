Девушку похитили из ночного клуба в Актау

В Актау из ночного клуба была похищена молодая девушка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на интернет-издание "Лада".
По данным ДВД Мангистауской области, инцидент произошел ночью 21 марта в одном из развлекательных заведений областного центра. С посетительницей клуба К. познакомился молодой человек, как позже выяснилось, житель города Жанаозена. Подруги похищенной девушки обратились в полицию.
"Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Трафик" сотрудниками УБОП ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Актау был выявлен факт похищения гражданки К. жителем Жанаозена. Похитив девушку, мужчина против ее воли удерживал в своем доме", – прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Азамат Сарсенбаев.
Он добавил, что в отношении жителя Жанаозена, похитившего девушку, возбуждено уголовное дело по статье 125 ч. 1 УК РК ("Похищение человека").
По данным ДВД Мангистауской области, инцидент произошел ночью 21 марта в одном из развлекательных заведений областного центра. С посетительницей клуба К. познакомился молодой человек, как позже выяснилось, житель города Жанаозена. Подруги похищенной девушки обратились в полицию.
"Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Трафик" сотрудниками УБОП ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Актау был выявлен факт похищения гражданки К. жителем Жанаозена. Похитив девушку, мужчина против ее воли удерживал в своем доме", – прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Азамат Сарсенбаев.
Он добавил, что в отношении жителя Жанаозена, похитившего девушку, возбуждено уголовное дело по статье 125 ч. 1 УК РК ("Похищение человека").