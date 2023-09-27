Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области

Департамент АФМ по Жамбылской области расследует факты создания в городе Таразе и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.

В июле 2021 года агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признало финпирамидой.

В рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», – сообщили в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Пострадавших от финпирамиды The Finico просят обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области.