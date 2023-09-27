Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области

Культура и общество
97
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Департамент АФМ по Жамбылской области расследует факты создания в городе Таразе и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.

В июле 2021 года агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признало финпирамидой.

В рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», – сообщили в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Пострадавших от финпирамиды The Finico просят обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

 

 

#АФМ #пострадавшие #Тараз #финансовая пирамида

Популярное

Все
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Независимое и справедливое правосудие
Иметь или не иметь?
Закон и права знать обязаны
Visit Alatau
Подделки выдавали за оригинал
Уголь дорог, газ не всем доступен
Без «парадного» подъезда
Полезное с приятным
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтеров
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Учеба для всей семьи
Главное – смелость и доблесть
Отправила в «нокаут» красота
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Монополиста оштрафовали и обязали снизить тариф в Жамбылско…
Мошенника экстрадировали из Украины в Казахстан
Данные казахстанцев сливали Telegram-боты: в Минцифры назва…
Лжепомощника чиновников задержал антикор в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]