Диалог укрепляет взаимопонимание Масс-медиа 30 сентября 2025 г. 5:34 2 Лилия Сыздыкова Второй казахстанско-российский медиафорум прошел в Алматы фото с сайта inform.kz Мероприятие, собравшее руководителей крупнейших СМИ Казахстана и России, представителей медиасообществ двух стран, проходит уже во второй раз. Первый форум состоялся в Москве в 2024 году, теперь местом встречи стал город Алматы. Казахстанскую делегацию на форуме возглавил Государственный советник Ерлан Карин. Российскую – заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Также в медиафоруме приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров, депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, председатель Комитета международной информации МИД РК Айбек Смадияров. В составе российской делегации находились депутат Государственной Думы РФ Марина Ким, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов. Приветствуя участников медиафорума, Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что это событие имеет особое значение для развития сотрудничества двух стран в информационной сфере. – Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин постоянно подчеркивают, что сотрудничество между нашими странами имеет образцовый характер. Это очень высокая планка, которая требует постоянной кропотливой и методичной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Особенности цифровизации, развития новых информационных и коммуникационных технологий, конечно, ставят новые задачи перед нашими СМИ. Поэтому обмен мнениями, внедрение новых медиаформатов и инструментов – один из главных вопросов нашего диалога. Ключевой задачей было и остается производство качественного информационного контента, профессиональное и объективное освещение текущих политических событий в Казахстане и России, – сказал Ерлан Карин. Госсоветник также рассказал о значимых результатах преобразований, проводимых в нашей стране. Говоря о партнерстве средств массовой информации, Ерлан Карин подчеркнул: в условиях кардинальных сдвигов в мире и постоянно меняющейся информационной повестки надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, помимо развития торгово-экономических связей между нашими странами особое значение придается сотрудничеству в сфере культуры и медиа. Сейчас российская сторона готовится к государственному визиту Президента Казахстана, который пройдет в ноябре. Планируется подписание большого пакета документов. – Роль информации невозможно переоценить в свете происходящих в мире событий и с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами. В этом плане отрадно, что форум приобрел регулярный характер. В связи с этим хочу выразить признательность и казахстанской стороне, и ТАСС за усилия, направленные на развитие данного формата. С моей точки зрения, очень важно придать форуму прикладной характер. Дискуссии всегда полезны, но поскольку собираются СМИ двух стран, то кому, как не им, знать, что рекомендовать нашим правительствам в плане дальнейшего улучшения риторики, создания новых форматов сотрудничества, устранения проблем? И, собственно, именно СМИ должны требовать этого от Правительства, – сказал Дмитрий Песков. Министр культуры и информации РК Аида Балаева на форуме отметила, что Казахстан последовательно придерживается курса добрососедства, и это ярко отражается в информационной политике и высокой степени открытости. Казахстанский филиал телеканалов МИР и МИР24 ежегодно выпускает свыше 10 циклов телепередач, 15–20 документальных фильмов и около 1 600 новостных сюжетов. Благодаря этому казахстанский медиаконтент охватывает уже до 20% территории России. – Сегодня важно расширять круг совместных проектов, посвященных общим историческим вехам, выдающимся личностям, богатому культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям государств, – подчеркнула министр. В заключение Аида Балаева констатировала: – В целом нам необходимо сформировать дружественные нарративы, способные укрепить доверие аудитории и снизить уязвимость к внешнему воздействию. Доверие и прозрачность должны оставаться краеугольными принципами функционирования медиасферы. Второй казахстанско-российский медиафорум в Алматы был организован Телерадиокомплексом Президента РК (первый в 2024 году организовывал ТАСС). Директор ТРК Раушан Кажибаева отметила, что это мероприятие становится доброй традицией, способствующей расширению взаимодействия и обмену опытом. – Ключевой вопрос, который мы готовы удерживать в фокусе во время совместной работы, – это противодействие деструктивным тенденциям в медиасфере, в частности, распространению фейков, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Важнейший инструмент в данной работе – это также повышение грамотности населения в финансовой, информационной и других областях с привлечением экспертного сообщества, – отметила Раушан Кажибаева. Генеральный директор ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что ТАСС последовательно противостоит распространению фейковой информации, сохраняя высокие стандарты достоверности и качества контента. – Мы всех приглашаем вступить в нашу международную ассоциацию по проверке фактов. К нам могут присоединиться блогеры, фрилансеры, журналисты, интернет-платформы – все. Это работает, и вы можете в этом убедиться. При этом мы активно сотрудничаем с нашими казахстанскими коллегами, а также живо интересуемся жизнью наших соседей. В прошлом году ТАСС подготовил около 6 тысяч материалов о Казахстане, а с начала 2025 года – уже почти 5 тысяч. Эти публикации активно цитируются как в России, так и за рубежом, – сказал он. Участники форума обсудили роль традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации, механизмы информационного партнерства, использование искусственного интеллекта в медиасфере. #Алматы #СМИ #медиафорум