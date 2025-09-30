Мероприятие, собравшее руководителей крупнейших СМИ Казахстана и России, представителей медиасообществ двух стран, проходит уже во второй раз. Первый форум состоялся в Москве в 2024 году, теперь местом встречи стал город Алматы.

Казахстанскую делегацию на форуме возглавил Государственный советник Ерлан Карин. Российскую – заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Также в медиафоруме приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибае­ва, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров, депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, председатель Комитета международной информации МИД РК Айбек Смадияров. В составе российской делегации находились депутат Государственной Думы РФ Марина Ким, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов.

Приветствуя участников медиа­форума, Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что это событие имеет особое значение для развития сотрудничества двух стран в информационной сфере.

– Президенты Касым-Жомарт­ ­Токаев и Владимир Путин постоян­но подчеркивают, что сотрудничество между нашими странами имеет образцовый характер. Это очень высокая планка, которая требует постоянной кропотливой и методичной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Особенности цифровизации, развития новых информационных и коммуникационных технологий, конечно, ставят новые задачи перед нашими СМИ. Поэтому обмен мнениями, внедрение новых медиаформатов и инструментов – один из главных вопросов нашего диалога. Ключевой задачей было и остается производство качественного информационного контента, профессиональное и объективное освещение текущих политических событий в Казахстане и России, – сказал Ерлан Карин.

Госсоветник также рассказал о значимых результатах преобразований, проводимых в нашей стране. Говоря о партнерстве средств массовой информации, Ерлан Карин подчеркнул: в условиях кардинальных сдвигов в мире и постоянно меняющейся информационной повестки надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, помимо развития торгово-экономических связей между нашими странами особое значение придается сотрудничеству в сфере культуры и медиа. Сейчас российская сторона готовится к государственному визиту Президента Казах­стана, который пройдет в ноябре. Планируется подписание большого пакета документов.

– Роль информации невозможно переоценить в свете происходящих в мире событий и с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами. В этом плане отрадно, что форум приобрел регулярный характер. В связи с этим хочу выразить признательность и казахстанской стороне, и ТАСС за усилия, направленные на развитие данного формата. С моей точки зрения, очень важно придать форуму прикладной характер. Дискуссии всегда полезны, но поскольку собираются СМИ двух стран, то кому, как не им, знать, что рекомендовать нашим правительствам в плане дальнейшего улучшения риторики, создания новых форма­тов сотрудничества, устранения проблем? И, собст­венно, именно СМИ должны требовать этого от Правительства, – сказал Дмитрий Песков.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на форуме отметила, что Казахстан последовательно придерживается курса добрососедства, и это ярко отражается в информационной политике и высокой степени открытости. Казахстанский филиал телеканалов МИР и МИР24 ежегодно выпускает свыше 10 циклов телепередач, 15–20 документальных фильмов и около 1 600 новостных сюжетов. Благодаря этому казахстанский медиа­контент охватывает уже до 20% территории России.

– Сегодня важно расширять круг совместных проектов, посвященных общим историческим вехам, выдающимся личностям, богатому культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям государств, – подчеркнула министр.

В заключение Аида Балаева констатировала:

– В целом нам необходимо сформировать дружественные нарративы, способные укрепить доверие аудитории и снизить уязвимость к внешнему воздействию. Доверие и прозрачность должны оставаться краеугольными принципами функционирования медиасферы.

Второй казахстанско-российский медиафорум в Алматы был организован Телерадиокомплексом Президента РК (первый в 2024 году организовывал ТАСС). Директор ТРК Раушан Кажибаева отметила, что это мероприятие становится доброй традицией, способствующей расширению взаимодействия и обмену опытом.

– Ключевой вопрос, который мы готовы удерживать в фокусе во время совместной работы, – это противодействие деструктивным тенденциям в медиасфере, в частности, распространению фейков, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Важнейший инструмент в данной работе – это также повышение грамотности населения в финансовой, информационной и других областях с привлечением экспертного сообщества, – отметила Раушан Кажибаева.

Генеральный директор ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов подчерк­нул, что ТАСС последовательно противостоит распространению фейковой информации, сохраняя высокие стандарты достоверности и качества контента.

– Мы всех приглашаем вступить в нашу международную ассоциа­цию по проверке фактов. К нам могут присоединиться блогеры, фрилансеры, журналисты, интернет-платформы – все. Это работает, и вы можете в этом убедиться. При этом мы активно сотрудничаем с нашими казахстанскими коллегами, а также живо интересуемся жизнью наших соседей. В прошлом году ТАСС подготовил около 6 тысяч материалов о Казахстане, а с начала 2025 года – уже почти 5 тысяч. Эти публикации активно цитируются как в России, так и за рубежом, – сказал он.

Участники форума обсудили роль традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации, механизмы информационного парт­нерства, использование искусственного интеллекта в медиасфере.