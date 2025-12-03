Фото: Kazpravda.kz/ Игорь Бургандинов

В ТОО «Қазақ газеттері» прошёл антикоррупционный обучающий семинар, организованный в рамках квартальных мероприятий по предупреждению коррупции. В мероприятии приняли участие коллектив газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», сообщает Kazpravda.kz

Главным спикером стал комплаенс-офицер Freedom Telecom Holding, магистр юридических наук, бухгалер и аудитор Ерасыл Жардемов. В ходе встречи с коллективом газет он осветил ключевые аспекты противодействия коррупции.

Особое внимание гость уделил обязанностям комплаенс-специалистов, в частности, необходимости регулярно проводить внутренний анализ рисков и антикоррупционный мониторинг. Также гость ознакомил сотрудников с последними изменениями в законодательстве, касающемся ответственности за коррупционные правонарушения.

Отдельная часть его выступления была посвящена конфликту интересов: спикер объяснил, как его распознавать и предотвращать, и подчеркнул, что своевременное уведомление руководства – ключ к его урегулированию.

Спикер пояснил, что до конца 2019 года штатная численность сотрудников в Агентстве по делам государственной службы была недостаточной, что затрудняло охват всех организаций квазигосударственного сектора, которых насчитывается более шести тысяч. В связи с этим и было принято решение о внедрении комплаенс-служб в государственных органах, которые впоследствии начали создавать аналогичные подразделения в подведомственных организациях.

«Для координации этой работы было утверждено проектное управление с использованием проектной карты «ТБН-4». Она содержит задачи для комплаенс-специалистов и организации в целом. Например, в прошлом году было 35 таких задач, а в этом – 24 для квазигосударственного сектора. Одна из ключевых задач – обязательный ежегодный внутренний анализ коррупционных рисков. Эта процедура помогает выявлять сильные и слабые стороны должна проводится как минимум один раз в год», – отметил эксперт.

Также он добавил, что коррупция возникает там, где отсутствует профилактика, а сам анализ может проводиться как одним специалистом, так и специально сформированной рабочей группой.

В ходе дискуссии был подробно рассмотрен вопрос о запрете приёма на работу родственников в прямое подчинение и разъяснены случаи, когда такое трудоустройство допустимо, а когда – нет.

Кроме того, журналисты больше узнали о важном нововведении в системе декларирования доходов. С 1 января текущего года введён новый вид декларации для руководства организаций в госорганах и квазигосударственном секторе. Она предназначена для руководителей, их заместителей и приравненных к ним лиц, выполняющих государственные функции.

«В отличие от формы 1070 для рядовых сотрудников, новая декларация заполняется непосредственно руководителями и их супругами, а затем размещается на сайте организации. Это одна из мер финансового контроля, которая применяется, когда организация значительно расширяет свою деятельность. Например, декларацию сдают лица, выполняющие управленческие функции, а также те, кто принимает решения по отбору и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета. К этой категории также относятся их супруги и лица, ответственные за организацию закупок. Принцип определения таких лиц в разных организациях может отличаться .Так, например, финансовые директора, которые имеют право подписи финансовых документов на определённую сумму, также попадают в этот перечень», – пояснил комплаенс-офицер.

Участники семинара получили ценные знания о том, как распознавать и противодействовать коррупции, а также узнали о нововведениях в области корпоративной этики и комплаенс-контроля.