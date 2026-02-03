Закон 25 кадра

В Казахстане в этом году в третий раз отмечается Национальный день печати. Он приурочен к выходу первого номера – 2 февраля 1913 года – общенациональной газеты «Қазақ», у истоков которой стояли лидеры движения «Алаш» Ахмет Байтурсынулы, Алихан Букейхан и Мыржакып Дулатулы. Следом начали появляться и другие печатные издания: журналы «Айқап», «Абай», газеты «Бірлік туы», «Ұран», «Сарыарқа» и уже в советское время – «Социалистік Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті», а в 1928 году вышел первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Жұлдыз». Он, сделав новинки литературы доступными каждому, сыграл ключевую роль в популяризации творчества классиков отечественной литературы.

Становлению журнала способствовали Бейимбет Майлин, Ильяс Джансугуров, Мухтар Ауэзов и Сабит Муканов. Главными редакторами в разные годы были писатели, чья известность перешагнула Казахстан: Габит Мусрепов, Зейнолла Кабдолов, Абдижамил Нурпеисов, Сырбай Мауленов, Шерхан Муртаза...

В 1972 году, в пик наивысшей популярности, тираж журнала составлял около 180 тысяч экземпляров. Сегодня – пять тысяч.

По словам нынешнего главного редактора «Жұлдыза» Даурена Куата, в разы упавший тираж – это его боль. В этом, считает он, виноваты не только соцсети. Проблема более масштабна – происходит культурная деградация общества.

– Нам ни в коем случае нельзя терять свои духовные ценности, к которым наряду с книгами относятся журналы и газеты, а также телевидение и радио, – говорит он. – То, что мы, потомки кочевников, быстро воспринимаем все новое, конечно же, похвально, но бездумное следование за YouTube, ТikТok и другими соцсетями означает не просто лень души. В том сетевом информационном поле, куда теперь вовлечена большая часть населения, автоматически работают негласные механизмы по искажению фактов, несоблюдению законов языка – орфографии, пунктуации, стиля и слога. Первые годы люди пытались возмущаться безграмотностью блогеров, ставших лидерами общественного мнения, а теперь, заметьте, реагируют на это спокойно. Более того, писать с ошибками, употреблять обсценную лексику стало нормой почти для всех – это уже идет как бы автоматом. Так называемый закон 25-го кадра проникает в подсознание, и мы перестаем отторгать то, на что раньше налагалось табу.

Я ни разу не был в такой технологически продвинутой стране, как Япония, но говорят, что газеты там выходят до и после обеда и люди читают их. Газеты Великобритании – The Times, Financial Times, The Guardian, The Daily Telegraph – как утверждают мои знакомые, тоже сегодня живее всех живых. Весь секрет, с их слов, в утренней чашке кофе. Без газеты его вкус будет не тот, и кофейный моцион будет едва ли не моветоном.

В США, стране миллиардеров, где был не раз, я встречал много газетных киосков и мальчишек, торгующих периодикой. И рекламодатели, как я слышал, охотно идут в печатные издания, потому что к ним очень высокий уровень доверия. То есть в этих странах, продвигая все новое, никто и не думает отказываться от официальной прессы, а на полную мощь пользуются ее возможностями делать глубокую аналитику и предоставлять аудитории качественный контент, – говорит Даурен Куат.

«Жұлдыз» как духовная опора нации

Ответственный секретарь журнала «Жұлдыз», лауреат Международной премии им. Чингиза Айтматова, писатель и переводчик Нурлан Ками уверен, что формирование его как личности шло под влиянием качественной периодики, с которой он начал знакомиться еще будучи дошкольником.

– Чтобы рассказать, как это происходило, совершу краткий экскурс в свое детство – середину 60-х годов прошлого века. В Казахстане тогда действовали три часовых пояса, поэтому на всей территории республики темнело примерно в одно и то же время – около пяти вечера. На улице холодно, дома скучно, а спать еще рано. Хотя наша семья и жила в райцентре, телевизора у нас, как и у многих, еще не было, только радио, но сколько можно слушать его! От скуки и любопытства я украдкой листал учебники старших братьев и сестер и потихоньку подбирался к взрослым журналам и газетам. Вот так постепенно, бесконечно приставая к старшим, я научился читать и еще до школы проглотил, можно сказать, всю школьную программу по литературе, истории и географии. Кстати, я был в этом не одинок – мои сверстники, если не все, то добрая половина, как и я, дошкольниками познали грамоту, – вспоминает Нурлан Ками.

Взрослые выписывали периодику, среди них был и журнал «Жұлдыз». Может, кто-то сочтет это хвастовством, но взрослую художественную литературу благодаря именно этому журналу я тоже начал читать еще до школы. Родители, естественно, выписывали и детский журнал «Балдырған» для младшеклассников, и «Қазақстан пионері» для более старших детей, но мы (я имею в виду поколение аульных детей 60-х годов) их быстро переросли.

Я не сторонник советской власти. Все мы знаем, что она систематически истребляла вековые традиции и культуру народа, но это не означает, что при ней не было добрых деяний. Одно из них то, что советский народ был самым читающим в мире.

Считаю, что 60-е годы годы XX века были для казахов эпохой возрождения буквально всех сфер – научной, технической, промышленной, аграрной, спортивной, культурной… Огромную роль в этом сыграли СМИ. Не было семьи, где не выписывали бы периодику, почтальона все ждали с нетерпением. Толстые журналы, передаваясь из рук в руки, зачитывались до дыр. Не помню, были ли тогда книжные магазины, возможно, народ еще не привык покупать книги, но библиотеки были даже на животноводческих отгонах и фермах.

В журнале «Жұлдыз», за которым люди стояли в очереди, публиковались все художественные новинки. Он был, не побоюсь высокопарных слов, источником наслаждения для жадных до художественно, ярко и метко сказанных слов и образов казахских читателей. Ко всем писателям и поэтам, где бы они ни печатались, мы относились с пиететом. Заслуга же «Жұлдыза», где публиковались классики, начиная от Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова, заключается в том, что именно этот журнал «прорубил окно» казахскому читателю в мир большой литературы.

Наш народ, как известно, испокон веков знал цену слову. Недаром у казахов есть пословица «Өнер алды қызыл тіл» – «Красное (красивое) слово является предтечей всех видов искусств».

Долгое время «Жұлдыз» как единственный литературный журнал на казахском языке (его «младшие братья» – «Жалын» и «Үркер» – появились много позже) сыграл огромную роль в формировании взглядов и эстетического вкуса у нескольких поколений читателей. Наряду с новыми произведениями отечественных писателей мы впервые ознакомились и с шедеврами мировой литературы со страниц любимого журнала в переводе лучших тружеников пера.

– Менялось ли его «лицо» за те годы, что этот журнал присутствует в вашей жизни?

– Естественно, все меняется в этом мире, в том числе и литература, и ее носители – книги и журналы, но «Жұлдыз» верен своим традициям, его главное направление остается тем же, что и 60 лет назад, когда я впервые взял его в руки, – знакомить читателей с лучшими образцами отечественной литературы, – говорит Нурлан Ками.

К счастью, вместе с СССР ушла и цензура, художник сейчас волен в выборе тем. В этом плане мы не ставим никаких условий авторам, самое главное для нас – художественная ценность произведения, которое он принес на суд редакции, а затем и читателей. С прошлого года мы стали публиковать произведения писателей как ближнего, так и дальнего зарубежья. А еще открыли рубрику «Мастерская №...» для начинающих писателей, где, в частности, публикуются мысли и изречения видных представителей мировой литературы.

– Что можно сказать о той смене, которая идет за вами?

– Это больной вопрос. Во все времена у стариков все было лучше, а последующие поколения – только догоняющие. С другой стороны, когда старшие бывали довольны младшими? Но если серьезно, то качество падает стремительно. И не только в литературе, а в культуре вообще. И это очень серьезно, потому как культура – это дело не частное, а самое что ни на есть государственное. Я не первый, кто говорит, что ее нельзя привязывать к рыночным отношениям. Культура – не развлечение, а воспитание чувств, обогащение мировоззрения людей, возвышение нравственности и возвеличивание человека. Вспомните: «Человек – это звучит гордо». И мне все же кажется, что мы все, пережив «подростковый период» увлечения соцсетями, вернемся к книгам и традиционным СМИ.