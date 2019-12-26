Димаш стал лучшим артистом года в Китае

Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. В 2015 году стал победителем Гран-при Славянского базара в белорусском Витебске. Широко известным стал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Хунань ТВ в 2017 году в Китае.
27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша "Bastau".
В 2017 году артист получил несколько музыкальных наград, в том числе "Лучший азиатский певец" на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом "Грэмми"), и "Самый популярный зарубежный певец" на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.