Директор столичной школы выиграл суд против бывшей подчиненной

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Педагог написала пост в Facebook c обвинениями 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь преподавателю придется выплатить бывшему начальнику компенсацию за моральный вред, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Астана соттары

Как стало известно из материалов межрайонного суда по гражданским делам Астаны, директор одной из школ подал иск к бывшему преподавателю о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании компенсации морального вреда.

После увольнения с работы ответчик опубликовала в соцсети Facebook пост c обвинениями в адрес директора школы о непринятии мер в отношении преподавателя кружка, совершившего неподобающие действия по отношению к ученикам, утверждая о нарушении законов. Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что учитель заявила о домогательствах преподавателя к двум ученицам пятого класса.

«Заключением филолого-психологического исследования подтверждено, что в распространенных сведениях содержатся негативные высказывания в адрес истца, которые могут порочить его честь и достоинство. Согласно статьям 141 и 143 ГК, обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчика. Ответчик не представила в суд доказательств, подтверждающих достоверность распространенных сведений. Решением суда размещенные в публикации факты признаны недостоверными, порочащими честь и достоинство истца», – сообщает пресс-служба суда.

Ответчицу обязали удалить пост и опровергнуть информацию, извинившись на личном аккаунте. Кроме того, с нее взыскана компенсация морального вреда и судебные расходы. Размер компенсации не уточняется.

Решение суда вступило в законную силу.

#суд #компенсация #клевета

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