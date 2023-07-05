Директора TOO "Almaty Kuat" осудили за мошенничество и отмывание денег

Общество, Видеогалерея
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Алматы проводил осудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере. 

"Директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками Индустриальной зоны Алматы – более 10 субъектами предпринимательства – и, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставлял счета на оплату за электроэнергию и на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за нее. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге", – установило следствие.

Полученные преступным путем деньги директор Almaty Kuat вовлекал в законный оборот через совершение сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Суд приговорил директора ТОО к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

#суд #мошенничество #наказание #отмывание денег

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