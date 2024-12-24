Директора турфирмы осудили за хищение более 24 млн тенге в Караганде

Мошенничество , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

С декабря 2022-го по август 2023-го она обманула 21 клиента

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава турфирмы обманула доверчивых граждан при продаже путевок в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz

По данным Верховного суда, карагандинка, имея опыт работы в сфере оказания туристских услуг, офисное помещение в городе и клиентскую базу, основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.

С декабря 2022-го по август 2023-го она обманула 21 клиента.

Злоупотребляя доверием, и, заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, реализовала им путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств.

По заключенным договорам с потерпевшими, директор ТОО похитила более 24 млн тенге.

Так, житель Астаны, решив с семьей полететь на отдых в Турцию с 4 по 10 августа 2023 года, выбрал и оплатил путевки на 5 человек по счету ТОО в 2,5 млн тенге.

Узнав, что на его семью вылетов из столичного аэропорта и гостиницы в Турции не зарегистрированы и не забронированы, выехал в Караганду, где директор ТОО сообщила ему о возникших у нее проблемах, обещала возвратить деньги, но вернула только 380 тыс.тенге.

Несмотря на утвержденное медиативное соглашение о взыскании с ТОО в его пользу 2,2 млн тенге, астанчанин настаивает на удовлетворении гражданского иска к ней в полном объеме.

«Вина подсудимой в мошенничестве доказана материалами уголовного дела, показаниями потерпевших, свидетелей, сведениями о перечислении денег, ответами туроператоров. Прокурор просил назначить лишить подсудимую свободы на 6 лет и права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Потерпевшие настаивали на назначении сурового наказания с удовлетворением исковых требований. Подсудимая признала предъявленные гражданские иски в полном объеме, вину не признала и просила оправдать», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Санкция ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество» предусматривает наказание – ограничение либо лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 6 лет или без такового.

«Казыбекбийский райсуд г.Караганды, рассмотрев уголовное дело в отношении подсудимой, обвиняемой в мошенничестве, признал смягчающими обстоятельствами наличие на иждивении престарелых родителей и отсутствие ранее судимости, отягчающих – не установлено. Подсудимая лишена свободы на 4 года 6 месяцев и права заниматься оказанием услуг в туристской деятельности на 3 года.  Удовлетворены гражданские иски потерпевших», – говорится в официальном сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #директор #турфирма #путевки

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