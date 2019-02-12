​Для ранней диагностики

Наркомания и ВИЧ-инфекция – две социальные проблемы, связанные между собой. Этот факт особо отметил руководитель Акмолинского областного цент­ра по профилактике и борьбе со СПИДом Курманбек Бурмаганов. К слову, в прошлом году в регионе были выявлены 146 ВИЧ-инфицированных (рост по сравнению с 2017-м на 48 случаев).

Как оказалось, эти цифры не связаны напрямую с ростом заболеваемости среди акмолинцев: на них повлияло более активное выявление инфицированных среди потребителей инъекционных наркотиков, а также улучшение качества тестирования населения за счет применения тест-систем четвертого поколения с большой диагностичес­кой возможностью. К слову, из 146 новых случаев 121, то есть 82,9%, были выявлены на ранних стадиях.

– В течение года совместно с наркологической службой мы провели рейды по местам проживания потребителей наркотиков, – рассказал Курманбек Бурмаганов. – Проведенный в первом полугодии дозорный эпидемиологический надзор повысил настороженность наркоманов в отношении возможного заражения, и они сами активно стали обращаться в центр для прохождения тестирования на ВИЧ.