Олимпиада принесет убытки?

Франция соревнуется с Грецией и Великобританией за звание чемпиона по тратам на организацию Олимпийских игр, острит обозреватель TVL Филипп Бешад. Он напоминает, что по официальным данным, изначальный бюджет уже превышен больше, чем на 6,5 млрд евро.

фото из архива "КП"

Ранее власти заявляли, что проведение соревнований принесет в казну 6 млрд евро. Таким образом, Франция ничего не заработает.

Неприятным сюрпризом стало то, что трех- и двухзвездочные гостиницы плохо заполняются на период Игр, а квартирам на Airbnb приходится снижать цены. Стоимость билетов на церемонию открытия и финальные состязания соотносима с Олимпиадой в Лондоне: 600–1 000 евро. Церемония открытия должна принести в бюджет несколько сотен миллионов евро, однако в случае ее отмены и возврата билетов дефицит увеличится.