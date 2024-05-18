Отели превращаются в приюты

Нью-Йорк трещит по швам от наплыва мигрантов. Как выяснила газета New York Post, новой приметой времени стало превращение отелей города в центры для размещения мигрантов.

Газета приводит в пример шикарный отель The Square в самом центре Бродвея, который уже больше года функционирует в качестве приюта. Аналогичная судьба постигла еще более 100 городских гостиниц.

Издание отмечает, что многие отели охотно идут на такой шаг, поскольку городские власти платят гостиницам за предоставление временного жилья. По информации NYP, город продлил контракты с гостиничной ассоциацией на три года на аренду отелей, переоборудованных в приюты. Это обошлось казне в 1,3 млрд долларов.

Газета напоминает, что только за последние два года в Нью-Йорк прибыли почти 200 тыс. мигрантов. Городские приюты оказались переполнены, поэтому местные власти решили обратиться к услугам отелей.