Угонщикам в Британии лафа

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По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Угоны автомобилей фактически декриминализированы в Велико­британии, пишет The Daily Telegraph.

фото из архива "КП"

Согласно данным Министерства внутренних дел, в 2023 году почти 109 тыс. преступлений, связанных с кражей автомобилей, остались нерас­крытыми, что эквивалентно 298 угонам в день. Только в трех процентах случаев подозреваемым предъявлялись обвинения.

По словам парламентария от Либерально-демократической партии Алис­тера Кармайкла, угон автомобилей фактически легализован. «Тысячам преступников все сходит с рук, – заявил он. – Жертвы автомобильных краж в отчаянии, они уверены, что никогда не добьются справедливости».

Согласно данным МВД, полиция не приехала более чем в 70% случаев кражи автомобилей, несмотря на рост числа инцидентов. При этом зачастую угонщикам не нужны ключи, они взламывают авто с помощью купленных в Интернете программ.

 

#кража #автомобили #The Daily Telegraph #Велико­британия

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