Дефицит социальной сплоченности

Как показали результаты недавнего исследования Forsa, 78% жителей Германии считают, что за последние три года социальное взаимодействие в стране ухудшилось, пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно результатам опроса, все больше людей сталкиваются с оскорблениями и неуважением. В то же время подавляющее большинство убеждено: улучшение социальной сплоченности могло бы положительно сказаться на их здоровье.

Многие респонденты заявили, что сталкивались с негативными изменениями в социальных сетях. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на семь пунктов и составил 82%. Также 81% опрошенных наблюдали ухудшение самочувствия во время шопинга или дорожного движения, 41% – в школе, университете или на работе.

При этом, как отмечает издание, здоровая совместная жизнь означает поддержку друг друга.