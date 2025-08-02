Днем с огнем

Колонка обозревателя
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Елена Левкович

Затеяли мы дома небольшой ремонт: в комнате младшего сына нас за два года разочаровал цвет стен. Обои новые купили, мастерицу нашли быстро, благо остались контакты проверенных рабочих. Комната преобразилась, но мой перфекционизм не унимался: темный шкаф теперь не гармонирует с темными же обоями.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решено: меняем шкаф! И чтобы старшему было не обидно, согласились обновить мебель и ему. Купить шкафы – дело нехитрое, правда, весьма затратное (цены и впрямь заставили меня поволноваться). Гораздо сложнее оказалось найти того, кто эти шкафы соберет…

Сначала я пошла по пути наименьшего сопротивления: позвонила в компанию, где заказала один из шкафов, там мне любезно предоставили номер их сборщика. Договорились с ним, что в понедельник с утра приступит, цена за услугу меня полностью устроила. И я выдохнула: ну вот, а я переживала.

Но тем же вечером мастер предупредил: сам не сможет, пришлет помощника. В итоге утром помощник не появился и даже не перезвонил. И мои попытки выяснить, ждать ли его вообще, оказались тщетны: номер был отключен. Ждать спокойно не получалось – завтра уезжать. Вызвать сборщиков раньше я не могла: по закону подлости дату доставки шкафов тоже переносили, и все получилось по времени впритык.

Кинула клич в различных чатах, и вуаля – люди «накидали» номеров, по которым «сами обращались». И началась череда разочарований. Первый «честный» мастер, как за него поручилась соседка, заломил цену в 2,5 раза выше средней. И это при том, что «сегодня не смогу и завтра тоже».

Второй долго обсуждал устройство шкафов, набивал себе цену и в итоге отказался. Третий тоже проигнорировал требование сделать все именно сегодня, предложив прийти в другой день. Четвертый, номер которого давали исключительно как «только своим» (да-да, будто «магнитофон импортный» из-под прилавка достали!), отрезал, что он на такие мелочи не выезжает.

Были еще пятый, шестой, седьмой... Честно сказать, звонила я уже без всякой надежды, что у кого-то из них найдется время или желание.

Кстати, самым отзывчивым оказался молодой человек из пригорода, который и цену поставил адекватную, и готов был приехать вот прямо сейчас (правда, надо было оплатить ему такси в оба конца). И я бы оплатила, поверьте! Потому что шкафы продолжали давить на меня своей бесформенной массой, будто угрожая, что до отъезда они собраться не успеют.

Внезапно выручил старый знакомый. Ребята не стали гнуть пальцы и цены, приехали с другого объекта, все быстро собрали на радость домочадцам. А мне и не жалко было заплатить чуть больше обещанного, ведь люди по-человечески вошли в положение и помогли.

А знаете, что самое интересное? Тот сборщик, который должен был подойти с утра, как ни в чем не бывало объявился после обеда: «Приеду в течение часа». Вот спасибо-то, я же сижу и жду, когда вы про меня вспомните! И думаете, он один такой?..

Помню, искала электрика – та же история: «Буду как штык после шести!» – и пропал. Через два дня слезно рассказывал историю, как у него машина в мороз не завелась. Но ведь можно же позвонить?

В общем, в очередной раз пришла к выводу: кто хочет, тот работает, и работает честно. А разговоры о том, что «работы нет, и платят копейки» – чистой воды болтовня.

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#работа #мебель #мастер #сборщик мебели

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