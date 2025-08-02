Затеяли мы дома небольшой ремонт: в комнате младшего сына нас за два года разочаровал цвет стен. Обои новые купили, мастерицу нашли быстро, благо остались контакты проверенных рабочих. Комната преобразилась, но мой перфекционизм не унимался: темный шкаф теперь не гармонирует с темными же обоями.
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