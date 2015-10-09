Статьи ДНК успеха "Лев-города"

Есть все основания доверять коман­де WeathInsight. Ее образуют 500 профессионалов: экономистов, аналитиков, журналистов и исследователей, работающих в крупнейших деловых центрах мира: Лондоне и Пекине, Буэнос-Айресе и Франкфурте, Гонконге и Мадриде, Мехико и Нью-Йорке, Сан-Франциско и Сеуле, Шанхайе и Сиднее и, конечно же, в Сингапуре.



Сегодня Сингапур – один из самых быстро развивающихся финансовых центров мира. Его характеризуют мультикультурность, многонациональность, квадролингвизм, высокий уровень образования, 4-е место по ВВП на душу населения (свыше 78 тыс. долларов), эффективная и чрезвычайно прочная правовая система. Такова визитная карточка уникального во всех смыслах МФЦ островного государства Республики Сингапур. Его главный отличительный признак – конкуренция интересов многочисленных участников, что послужило важнейшей основой создания уникальной базы сохранения и приумножения финансового капитала в таком экзотическом месте планеты.



Сингапур процветает по нес­кольким причинам. Одна из первых – комфортабельные условия для торговли в колониальное время. Экономическая модель этого оффшора – "не задавая никаких вопросов"! Второй немаловажный фактор – географическое расположение в Юго-Восточной Азии с ее быстрыми развивающимися экономическими системами. Что идеологически и культурно близко многим азиатским государствам. Третья причина – репутация государства, где уважают верховенство закона, более чем в других юрисдикциях региона.



В-четвертых, финансовый капитал привлечен был в условиях политической независимости Сингапура, когда крупный региональный конкурент – Гонконг – значительное время находился под влиянием Китая. И пятая причина – положительное влия­ние высокой степени монополии государства в сфере индустрии финансовых услуг. Сингапур имеет весьма конфиденциальную юрисдикцию, предлагая множество конфиден­циальных услуг. Кроме того, это налоговый оазис, обеспечиваю­щий возможнос­ти уменьшения налогооблагаемой базы и весьма дружественные условия финансового регулятора.



Основанный Британской империей как торговая колония в 1819 году, Сингапур был одним из двух крупнейших городов-государств с глубоководным портом, который существовал в течение колониальной эры в условиях торгового режима с "налетом" контрабанды и беспошлинной торговли. Сингапур сделал свои первые шаги как современный оффшорный и международный финансовый центр вскоре после получения независимости от Федерации Малайзии в 1965 году.



Первым важным шагом к становлению современного финансового центра Сингапура стало стратегическое решение развить собственный азиатский «долларовый» рынок. Премьер-министр Ли Куан Ю ввел новую финансовую стратегию Сингапура в 1968 году. Консультации оказывал его голландский экономический советник, доктор Альберт Винсемиус. Сингапур был тогда в британской стерлинговой зоне. Хотя Банк Анг­лии отказался поддерживать желание Ли Куан Ю построить новый рынок "евродоллара" в Азии, он шел вперед, так или иначе предоставляя коммерческим банкам особые регулятивные нормы и режим налогообложения. Это позволило привлечь некоторые банки с различными азиатскими валютами на территорию Сингапура для поддержки его валюты – сингапурского доллара. И Банк Англии в конечном итоге согласился. Азиат­ский долларовый бизнес распространился, сосредоточившись главным образом на Южной Азии. Первоначально он был также поддержан большими расходами доллара в регио­не во время войны во Вьетнаме.



Уполномоченный орган в Сингапуре, устанавливающий правила игры на финансовом рынке, мегарегулятор – денежно-кредитное управление Сингапура (MAS – Monetary Authority of Singapore). MAS также регулирует деятельность Сингапурского финансового центра, строго контролирует платежные транзакции и систему компьютерной безопасности всей его инфраструктуры посредством автоматизированной расчетной сис­темы (SACH).



Необходимо отметить и удобство использования Азиатской валютной единицы (Asian monetary unit) в финансовом центре, где присутствует множество представителей рынка из других стран Юго-Восточной Азии. Азиатская валютная единица – аналог Европейской валютной единицы (ЭКЮ), и она имеет шансы стать единой валютой для стран Юго-Восточной Азии.



Общий подход к организации центра изначально был "оффшорным" и в Сингапуре. Отсутствие ликвидности и резервных требований было дополнено различными "приманками". Такими как отмена удерживаемых налогов на процентный доход, заработанный нерезидентами; предоставление сильных конфиденциальных гарантий коммерческой тайны и свободой от валютного контроля. 70-е и 80-е годы прошлого века видели здесь учреждение новых финансовых рынков в акциях, производных и предметах потребления. А управление фондами, корпоративное финансирование и страховые секторы становятся более видными с 90-х годов. В итоге вклад финансовых услуг в ВВП страны повысился с 6% в 1970-м до 11% в 2012 году.



С самого начала Сингапур должен был предпринять специальную тактику, чтобы конкурировать с Гонконгом. Первоначально Сингапур не мог соответствовать наличию налаженных связей Гонконга с Лондонским Сити, не обладал явной поддержкой Банка Англии. Сингапур базировал свой ранний успех на двух главных аргументах: во-первых, заверяя инвесторов в безопасности для бизнеса, и, во-вторых, привлекая азиат­ский бизнес за пределами сферы влияния Гонконга. Стартовая политика – установить репутацию основательности. При этом Сингапур проявил более осторожный подход к финансовому регулированию, чем Гонконг. Причем Ли Куан Ю говорил, что "Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни". Но новый Сингапур строился по иным "лекалам": были жестко подавлены организованные преступные группировки, коррупция. Как следствие, современный Сингапур – одно из наименее коррумпированных государств мира.



Сингапур следовал за моделью правительства, берущего на себя общественное управление большинством значительных компаний. Это было определенной "фишкой" в условиях общепринятых экономических норм свободного рынка. Гонконг преследовал противоположную модель свободного рынка. Сингапурской модели свойст­венно такое явление, как "государственный захват" оффшорным сектором финансовых услуг, где оффшорное законодательство тщательно ограждено от любого потенциального вмешательства во внут­реннюю политику. "Успех Сингапура – "семейное" дело со всех точек зрения, банки являются частью нашей ДНК", – утверждал депутат Парламента Сингапура Прэйтам Сингх. Бывшие министры или государственные служащие составляют советы банков. Понятие конф­ликта интересов не существует, потому что все находятся в некоторой форме акционеров так называемой государственной корпорации Singapore Inc. Принцип "Семья" явился центром социальной структуры, подчеркивающей единство, верность и уважение. В итоге такая политика привлекла деньги со всего мира.



С 90-х регулирующее внимание в Сингапуре перешло к увеличению независимости и либерализации финансовых рынков и банковских секторов. Это позволило привлечь больше международных организаций и способствовало рос­ту в новых сегментах рынка. Эта так называемая интернационализация была стратегическим решением для диверсифицирования экономики после рецессии 1985 года и финансового кризиса 1997 года.



Спокойствие финансового режима, ратифицированное соглашениями совместного пользования информацией с другими странами, застраховано специальными сингапурскими "гарантиями". Они в свою очередь поддержаны системой судов, благоприятной в отношении финансового сектора. Также немаловажным фактором роста привлекательности Сингапура стали ужесточающиеся меры по повышению прозрачности деловых операций в Европе и Северной Америке. Как следствие, крупные капиталы постепенно перемещались в страны Карибского бассейна, а также в Сингапур и Гонконг.



Популярный сингапурский тип частной организации с сохранением конфиденциальности – Private Trust Company (PTC), действующей как доверенное лицо холдинговой группы, которая хотела бы остаться в тени. Сингапур предлагает множество условий для облегчения налогового бремени. Есть даже полное освобождение от налогов на доход, полученный в Сингапуре любым человеком, нерезидентом. Сингапур также имеет так называемую квазитеррито­риальную налоговую систему, которая освобождает от индивидуального подоходного налога весь полученный доход нерезидентов, не переведенный Сингапуру.



"В новом мире мы должны найти нишу для себя, маленькие углы, где, несмотря на наш небольшой размер, мы можем выступить в роли, которая будет полезна для всего мира", так сформулировал Ли Куан Ю будущий путь Сингапура. И это удалось. Не случайно в переводе с санскритского "Сингапур" означает "Лев-город". В прош­лом – британская колония, сегодня "Лев-город" – несомненный мировой лидер, вырвавшийся из колониальных рамок. Не случайно бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер как-то сказала: "Когда-то Сингапур учился у Великобритании, а теперь мы учимся у Сингапура".



Асет БОТАЙБЕКОВ, начальник управления рыночных рисков АО "Bank RBK"