До $2 млрд направит ИБР на поддержку проектов инфраструктуры в Казахстане

Подписано Рамочное программное соглашение между правительством РК и Исламским банком развития

Фото: пресс-служба правительства РК

На Форуме, организованном Фондом международного развития OPEC, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров провел ряд двусторонних встреч с исламскими институтами развития, входящими в Арабскую координационную группу, а также подписал Рамочное программное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Соглашение закрепило достигнутые ранее договорённости о привлечении долгосрочных инвестиций для начала реализации инфраструктурных проектов в текущем году в отраслях водного хозяйства и транспорта. В этих целях Исламский банк развития выделит до $2 млрд.

Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило 16 проектов, готовых к финансированию в этом году. Среди них строительство и реконструкция водохранилищ, плотин, ирригационных каналов, контррегуляторов и сопутствующей инфраструктуры.

Министерство транспорта предложило 4 проекта по реконструкции и строительству автодорог республиканского значения общей протяженностью более 500 км.

Соглашение предусматривает регулярные консультации и мониторинг выполнения совместных проектов для обеспечения успешной реализации и достижения поставленных целей.