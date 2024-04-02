До конца 2025 года пять моногородов будут обеспечены питьевой водой

На сегодня уровень доступности питьевой воды в 5 моногородах составляет свыше 91%

Фото: пресс-служба правительства

О достпуности питьевой воды на заседании правительства рассказал глава минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает Kazpravda.kz

«На сегодня уровень доступности питьевой воды в 5 моногородах составляет свыше 91%. Они будут обеспечены на 100 % до конца 2025 года. Общая протяженность сетей теплоснабжения в моногородах составляет 2,8 тыс. км. В 2023 году отремонтировано 173 км тепловых сетей. В этом году запланирован ремонт 57,6 км сетей. Дополнительно, имеются проекты по ремонту 86,3 км», – Канат Шарлапаев.

Кроме того, на сегодня в 18 моногородах акиматами ведется разработка ПСД для строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений. Проекты будут финансироваться за счет республиканского бюджета, счет облигационных займов АО «НУХ «Байтерек» и займов международных финансовых организаций.

Напомним, сегодня в правительстве обсуждали последствия паводков в регионах страны, в связи с чем Олжас Бектенов дал ряд поручений руководителям ведомств и областей.