Премьер о паводке: Нужно извлечь уроки из допущенных ошибок и выстроить работу по-новому

Фото: пресс-служба Правительства

Олжас Бектенов дал ряд поручений руководителям ведомств и регионов, передает Kazpravda.kz

Подводя итоги заседания правительства, Бектенов поручил МЧС совместно с Минобороны, МВД, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей. Сейчас это самое главное, по мнению премьера, в случае необходимости – обеспечить заблаговременную эвакуацию.

По его поручению, акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Он отметил, что необходимо извлечь уроки из допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы.

Глава правительства также поручил провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин, способствовавших значительному паводку, и выработкой предложений по их устранению. Каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий.

«В этой связи поручаю МЧС совместно с заинтересованными госорганами и акиматами разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы. К этой работе надо привлечь опытных отраслевых экспертов. МЧС, МНЭ, МФ, МТ, МПС, МВРИ и акиматам регионов незамедлительно начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям. Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов. Никто из пострадавших не останется без помощи», – заключил он.

Ранее главы перечисленных министерств отчитались премьер-минисру о проделанной работе, связанной с последствиями от паводков.