До смерти забил монтировкой друга мужчина в Актюбинской области

Пропавшего мужчину нашли мертвым на берегу реки в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июня в дежурную часть Темирского районного отдела полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже сына.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что между разыскиваемым 25-летним мужчиной и его 29-летним другом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего монтировкой, после, погрузив потерпевшего в машину, вывез на берег реки Уил, где последний скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.