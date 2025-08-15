Фото: www.currenttime.tv

Фарзона Эмомали назначена начальником управления реформ, первой медико-санитарной помощи и международных связей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Фарзоне Эмомали – 27 лет. В Минздраве сообщили, что она окончила лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета и клиническую ординатуру по специальности "педиатрия", а в 2023 году – Академию государственного управления при президенте Таджикистана. В этом управлении, как утверждается, дочь Рахмона работала с 2021 года в качестве специалиста.

Фарзона Эмомали, по данным таджиской службы Радио Свобода/Озоди, в 2022 году вышла замуж за Сафархона Рахмона – сына на тот момент генерального прокурора Юсуфа Рахмона. В январе 2025 года его освободили от этой должности. Минздрав Таджикистана в своем пресс-релизе указал, что Фарзона Эмомали не замужем и воспитывает одного ребенка.

У Эмомали Рахмона двое сыновей и семь дочерей. Рустам Эмомали занимает пост мэра Душанбе и председателя верхней палаты парламента, Озода Рахмон с 2016 года возглавляет администрацию президента, Рухшона Эмомали является послом в Великобритании. В 2023 году редакция Озоди писала, что Парвина Рахмонова контролирует компанию, которая при поддержке административного ресурса за 6 лет стала лидером фармацевтического рынка страны. Зарина Рахмон стала заместителем правления коммерческого "Ориёнбанка". Тахмина Рахмонова была учредителем компании "Агентство воздушных сообщений", которая, по данным журналистов, контролировала рынок продажи авиабилетов в Таджикистане.