Доля безналичных транзакций населения РК превысила 80% за год

Банки и финансы,Итоги года
278
Гульмира Кунапия
корреспондент

Положительная тенденция в росте безналичных операций населения сохраняется

Фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По итогам 2024 года, рост количества безналичных операций составил 13,4% (общее количество – 12,8 млрд операций), объема - 17% (общий объем – 166,1 трлн тенге), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Так, в 2024 году в среднем ежедневно проводилось 35,1 млн безналичных операций на сумму 453,6 млрд тенге. 

Из всех совершенных населением транзакций в 2024 году, 98% от количества и 87% от объема – безналичные операции, что предполагает высокое доверие населения к финансовым технологиям с учетом удобства и скорости проведения транзакций безналичным способом.

Основная доля безналичных транзакций в 2024 году была проведена посредством онлайн-сервисов банков (90% от объема безналичных транзакций). При этом, количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 13% (до 25,9 млн).

За год объем онлайн-транзакций на одного пользователя интернет и мобильного банкинга в среднем вырос на 7% (до 6,1 млн тенге).

#Нацбанк #платежи #итоги года #безнал #транзакции

Популярное

Все
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Вместе – к справедливому обществу
Приоритеты климатической повестки
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
Быть первым не значит быть лучшим
Односменка стала реальностью
Дженерики, замещающие экспорт
Праздник для души
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
Утверждена охранная зона
Страсти по реестру
Стремительные перемены в жизни Алатау
Водопровод идет в глубинку
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
Выражена признательность тренерам
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Десять лет без Гер-ага
Такие люди не уходят в прошлое...
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
Инновации для малышей
Тайны «Малого Октября...»
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
Отечественные экзоты
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
В розыске подозреваемого помогли технологии
В память о жертвах авиакатастрофы
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

Читайте также

KASE и AIX присоединились к Tabadul Digital Hub
Ошибочный перевод, что делать: пошаговая инструкция
Нацбанк вовлек БВУ в диалог о кредитовании экономики
Что делать при просрочке платежей по кредиту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]